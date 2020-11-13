Kırmızı listedeki terörist Tunceli’de öldürüldü ​

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gizli açık bütün ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin küresel tedarikçilerin çıkardığı tüm zorlukları, uyguladığı gizli açık ambargoları kendi gücüyle aşabilen bir ülke haline geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 7 firmayla temsil ediliyoruz. Sadece son 5 yılda 5 firmamız da bu listeye girdi." ifadelerini kullandı. Koral Elektronik Harp Sistemi'nin daha gelişmiş versiyonu olan Yeni Nesil Koral Projesi'ni de başlattıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni sistem, var olan Koral ile düşman unsurlarını algılama, karıştırma ve köreltme alanında daha üstün kabiliyetlere sahip olacak." şeklinde konuştu.