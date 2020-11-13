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Gündem Kırmızı listedeki terörist Tuncelide öldürüldü
TUNCELİ

Kırmızı listedeki terörist Tunceli’de öldürüldü ​

Kırmızı listedeki terörist Tunceli’de öldürüldü

Kırmızı listede aranan PKK’lı terörist sözde Tunceli saha sorumlusu İsmail Sürgeç öldürüldü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu haberi, “Yılmaz kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi’ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin” mesajıyla duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kırmızı listede aranan terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın kırmızı kategoride aranan sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Kırmızı listeye bir çizik daha... Sözde Tunceli saha sorumlusu 'Yılmaz' kod adlı İsmail Sürgeç, Tunceli Ahpanos Vadisi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirildi. Tebrikler kahramanlar, Allah sizi muhafaza etsin."

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