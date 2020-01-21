Irak'ta Türk diplomatın şehit edilmesi soruşturmasında 1 zanlı tutuklandı

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve hakkında "tutuklamaya yönelik yakalama" kararı bulunan şüpheli F.Ç, Şırnak Emniyet Müdürlüğü ve MİT ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaparken yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen F.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÜNDEM 25 yıl sonra aynı acı: Türk diplomat şehit edildi

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