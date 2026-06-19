İskeçe’de ucuz provokasyon

Yunanistan’ın atadığı 3 imamın 2024 yılında cuma namazında İskeçe kentindeki Çınar Camii’ne gelerek provokasyona neden olması sonucu 4 Batı Trakya Türkü hakkında dava açılmıştı. Dünkü duruşma, 5 Haziran’daki duruşmada olduğu gibi yine adliye önündeki provokasyonla gündeme geldi. Geçen duruşmada “Türkler dışarı”, “Yunanistan, Yunanistan” sloganları atan FETÖ artıkları dün de adliye önündeydi. FETÖ’cülerin Batı Trakya Türk azınlığına karşı kalabalık oluşturmak için 70 avro karşılığında İskeçe Adliyesi önüne geldikleri öğrenildi. Dimetoka Müslümanları Eğitim Dernek Başkanı Süleyman Macır, “Geçtiğimiz duruşmada bölgemizden mahkeme önüne götürülen Roman vatandaşlarımız, geziye gidileceği söylenerek 70 avro ödenip adliye önüne getirilmiş. Alana geldiklerinde şaşkınlık yaşadılar. Önceki duruşmaya katılanların çoğu bu duruşmada yoktu” dedi. FETÖ bağlantılı kişilerin ise bilinçli şekilde adliyeye geldiği bilgisini veren Macır, “Batı Trakya Türk toplumu bu tür yönlendirmelere ve ayrıştırma girişimlerine karşı dikkatli olmalı” diye konuştu. İskeçe Belediyesi Meclis Üyesi İnanç Mustafaoğlu da FETÖ’cülerin sadece Türkiye'de değil, Türkiye dışında da Türk ve Müslüman toplumlarına karşı faaliyet yürüttüğünü ifade etti: “FETÖ’cüler tayinli müftülere destek amacıyla mahkeme önünde yer aldı. Bu kişilerin bir kısmı yıllardır bölgede tanınan isimler. Geçen duruşmada Romanlar da vardı. Çoğunun davadan habersiz bölgeye getirildiği ortaya çıktı. FETÖ’cülerin ise bilinçli şekilde mahkeme önüne geldikleri görülüyor.”