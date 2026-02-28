Yeni Şafak
İskeçe’de camiye haç provokasyonu

İskeçe'de camiye haç provokasyonu

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0028/02/2026, Cumartesi
G: 28/02/2026, Cumartesi
Hürriyet Camii.
Hürriyet Camii.

Batı Trakya’nın İskeçe şehrinde bulunan Hürriyet Camii, kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

26 Şubat Perşembe akşamı gerçekleşen çirkin olayda, cami duvarlarına sprey boyayla haç sembolü ve Grekçe “İsa Mesih Zafer Kazanır” ifadesi yazıldı. Söz konusu sembol Hristiyanlıkta dini bir mühür olarak bilinirken, Ramazan ayında bir caminin hedef alınmasına Batı Trakyalı Türkler tepki gösterdi. Olay, bölgede dini hoşgörü ve toplumsal barışı hedef alan bir provokasyon olarak değerlendirildi.

FAİLLER BULUNUP CEZALANDIRILSIN

Saldırının ardından Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTAD) Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa bir açıklama yaptı. Açıklamada, özellikle Ramazan ayında kutsal bir mekâna yönelik gerçekleştirilen söz konusu eylemin Batı Trakya Türk Azınlığını derinden yaraladığı ve endişelendirdiği ifade edildi. Camiye ve azınlığa yönelik bu eylemin şiddetle kınayan Trampa, faillerin bir an önce yetkili makamlarca tespit edilerek cezalandırılması temennisinde bulundu.



#islamofobi
#iskeçe
#Provokasyon
#Hürriyet Camii
