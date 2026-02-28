İskeçe’de camiye haç provokasyonu

26 Şubat Perşembe akşamı gerçekleşen çirkin olayda, cami duvarlarına sprey boyayla haç sembolü ve Grekçe “İsa Mesih Zafer Kazanır” ifadesi yazıldı. Söz konusu sembol Hristiyanlıkta dini bir mühür olarak bilinirken, Ramazan ayında bir caminin hedef alınmasına Batı Trakyalı Türkler tepki gösterdi. Olay, bölgede dini hoşgörü ve toplumsal barışı hedef alan bir provokasyon olarak değerlendirildi.

Saldırının ardından Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTAD) Başkanı ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa bir açıklama yaptı. Açıklamada, özellikle Ramazan ayında kutsal bir mekâna yönelik gerçekleştirilen söz konusu eylemin Batı Trakya Türk Azınlığını derinden yaraladığı ve endişelendirdiği ifade edildi. Camiye ve azınlığa yönelik bu eylemin şiddetle kınayan Trampa, faillerin bir an önce yetkili makamlarca tespit edilerek cezalandırılması temennisinde bulundu.