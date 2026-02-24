Fransa'daki üniversitenin duvarlarına İslamofobik yazılar yazıldı

Fransa'nın Bordo ve Mulhouse şehirlerinde Müslüman karşıtı, ırkçı ve Yahudi düşmanı içeriklerin yer aldığı yazı ve broşürlerin tespit edilmesi üzerine toplumsal tepkiler ve hukuki süreçler başlatıldı. Bordo Üniversitesi'ndeki İslamofobik duvar yazıları öğrenciler tarafından boyanarak kapatılırken, Mulhouse'da nefret söylemi içeren broşürleri dağıtan aşırı sağ bağlantılı şüpheli hakkında soruşturma açıldı.
Fransa'nın güneyindeki Bordo şehrindeki üniversitede duvarlara Müslüman karşıtı (İslamofobi) yazılar yazıldığı bildirildi.
Bordo Belediye Başkan Adayı Nordine Raymond, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Bordo Üniversitesi'nde duvarların adam öldürmeye teşvik eden ve Gazze'deki soykırımı haklı çıkarmaya yönelik yazılarla dolduğunu belirtti.
Sud Ouest gazetesinin haberine göre, öğrenciler, Bordo Üniversitesi'nde bazı duvarlara yazılan İslamofobik yazıları dün tespit ederken, söz konusu yazılarla solcular da hedef alındı.
Yaklaşık 70 öğrenci söz konusu yazıları kapatmak için üzerlerini boyadı.
Üniversite, bu aşamada konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini bildirdi.
Mulhouse'da posta kutularına dağıtılan ırkçı broşürler hakkında soruşturma
Öte yandan, Ici Alsace medyasının haberine göre, Mulhouse şehrinde bu ay farklı posta kutularına ırkçı ve Yahudi karşıtı yazıların olduğu broşürler bırakıldı.
Broşürleri tasarlayan ve aşırı sağla bağlantısı olan Fransız vatandaşının kimliği tespit edildi. Söz konusu kişinin, emniyet tarafından tanınan bir isim olduğu bildirildi.