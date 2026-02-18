Juventuslu savunma oyuncusu Kelly'ye ırkçı yorum

İngiliz savunma oyuncusu Lloyd Kelly, sosyal medya hesabındaki bir fotoğrafının altına gelen ırkçı yorumu paylaştı. Paylaştığı yorumun altında Kelly, "Herkes bir fikre sahip olma hakkına sahiptir ancak ırkçılığı asla kabul etmeyeceğim. Kelimelerin ve eylemlerin bir anlamı, aynı zamanda da sonuçları vardır." ifadeleriyle yaşanan ırkçılığa tepki gösterdi.
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 27 yaşındaki Lloyd Kelly, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldı.
Irkçılık, Şampiyonlar Ligi maçına damga vurdu
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dün oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durmuştu.
Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına gelmiş, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.