Ünlü yönetmen Spike Lee'den NBA maçında Filistin'e destek

15:4315/02/2026, Pazar
AA
Spike Lee, Filistin'e destek için çanta taşıdı.
Ünlü film yönetmeni Spike Lee, Filistin'e desteğini NBA maçlarında "Filistin desenli çanta" ile gösterdi.

ABD'nin Los Angeles şehrinde oynanan NBA All-Star hafta sonu maçlarını salondan takip eden Spike Lee'nin, Filistin bayrağı ve kefiyesini içeren çantayı kullandığı görüldü.

Irkçılık karşıtı ve insan hakları temalı duruşuyla tanınan Lee, daha önce de sosyal medya hesaplarından, Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek için Filistin bayrağı paylaştı.



#Filistin
#gazze
#Spike Lee
