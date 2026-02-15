Ünlü yönetmen Spike Lee'den NBA maçında Filistin'e destek

ABD'nin Los Angeles şehrinde oynanan NBA All-Star hafta sonu maçlarını salondan takip eden Spike Lee'nin, Filistin bayrağı ve kefiyesini içeren çantayı kullandığı görüldü.

Irkçılık karşıtı ve insan hakları temalı duruşuyla tanınan Lee, daha önce de sosyal medya hesaplarından, Gazze'de yaşanan insani krize dikkati çekmek için Filistin bayrağı paylaştı.