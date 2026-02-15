Yeni Şafak
İsrail ateşkesi ihlal ediyor: Gazze’de 10 Filistinli hayatını kaybetti

09:4215/02/2026, Pazar
AA
7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybı 72 bin 51’e yükseldi.
İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürdürüyor.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya’da yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı bir çadıra ve güneydeki Han Yunus’ta sivillerin toplandığı bir noktaya iki hava saldırısı düzenledi.

Her iki saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını, Refah kentinin kuzeyinde ise makineli tüfekle yoğun ateş açtığını aktardı.

Ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisine yer verildi.



