Gazze Şeridi'nde Ramazan hazırlığı: Düzenlenen etkinliklerde minik yüzler güldü

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Bureyc bölgesinde yerinden edilmiş Filistinli çocuklar için Ramazan etkinliği düzenlendi. Ramazan ayının ruhunu yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik yüzler bir nebze de olsa güldü. Savaşın gölgesinde zor şartlar altında yaşayan çocuklar için düzenlenen etkinlikte, eğlenceli aktiviteler ve Ramazan temalı atölyeler yer aldı. Kendi elleriyle Ramazan hilali çizen çocuklar, kendilerine hediye edilen ışıklı fenerlerle çadır kentte renkli görüntüler oluşturdu.

1 /25 Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Bureyc bölgesinde, yerinden edilmiş çocuklara yönelik bir Ramazan programı organize edildi.

2 /25 Etkinlik, bölgedeki geçici barınma merkezlerinde ve çadır kentlerde kalan Filistinli çocukların katılımıyla gerçekleştirildi.

3 /25 Program kapsamında çocuklar için çeşitli oyun aktiviteleri ve Ramazan temalı eğitici atölye çalışmaları kuruldu.

4 /25 Atölye çalışmalarında çocuklar, kağıt ve boyalar kullanarak Ramazan ayını simgeleyen hilal figürleri çizdiler.

5 /25 Faaliyetler süresince çocukların sosyal etkileşimde bulunabileceği grup oyunlarına yer verildi.

6 /25 Organizasyonun sonunda katılımcı çocuklara, geleneksel motiflere sahip ışıklı fenerler dağıtıldı.

7 /25 Çalışma, Ramazan ayının kültürel ritüellerinin çocuklara aktarılması ve bölgedeki sosyal dayanışmanın sürdürülmesi amacıyla icra edildi.

