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GAZİANTEP

İslahiye’de veba vakası: Giriş ve çıkışlar yasaklandı

İslahiye’de veba vakası: Giriş ve çıkışlar yasaklandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde telef olan bir kuzuda veba tespit edildi. Toplam 7 bin koyun, kuzu ve keçi aşılanırken, mahalleye canlı hayvan giriş çıkışı da yasaklandı.

Haber Merkezi İHA
Yapılan incelemede hayvanlarda veba olduğu belirlendi.
Yapılan incelemede hayvanlarda veba olduğu belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep’in İslahiye ilçesi Beyler Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Kanat’a ait bir kuzu doğumundan bir ay sonra telef oldu. İki kuzunun daha hastalanması üzerine inceleme başlatan ekipler, hayvanlarda veba olduğunu belirledi.

İHA
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde telef olan bir kuzuda veba tespit edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hasta olan kuzulardan alınan numuneler incelenmek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü’ne gönderildi.

Beyler Mahallesi ve çevresinde toplam 7 bin koyun, kuzu ve keçi aşılanırken, mahalleye canlı hayvan giriş çıkışı da yasaklandı.

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