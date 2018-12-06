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Islak imzalı mısralar müzayedede

Eserleriyle Türk edebiyatına damgasını vuran Cumhuriyet dönemi şairleri Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali, Sabri Esat Siyavuşgil’in kaleme aldığı, bugün tarihi nitelik kazanmış ıslak imzalı şiirleri ve mektupları, online müzayedede satışa sunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
“Otuzbeş Yaş” şiirinin iki sayfalık düzeltme metni, Ata Müzayede’de yer alıyor.
“Otuzbeş Yaş” şiirinin iki sayfalık düzeltme metni, Ata Müzayede’de yer alıyor.

Cumhuriyet dönemi şairleri Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Ali, Sabri Esat Siyavuşgil’in kaleme aldığı şiir ve mektuplar online müzayedede satışa çıktı. Cahit Sıtkı Tarancı’nın ölüm temasını vurucu bir şekilde ele aldığı “Otuzbeş Yaş” şiirinin iki sayfalık düzeltme metni, Ata Müzayede’de yer alıyor.

Sabahattin Ali’nin, Mustafa Kemal Atatürk’e ithafen daktilo ile yazdığı ıslak imzalı şiir.

YAYINLANMAMIŞ ŞİİRLER VAR

Sabahattin Ali’nin, Mustafa Kemal Atatürk’e yazdığı ıslak imzalı “Benim Aşkım” şiiri koleksiyonun en nadide parçaları arasında bulunuyor. Sabri Esat Siyavuşgil’in yayınlanmamış şiiri “Serhatte Bir Akşam” da ilk kez Ata Müzayede’de gün yüzüne çıkıyor. Müzayedede, bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesi olarak hizmet veren Kütüphane-i Umumi Osmani’de kütüphaneci olarak 43 yıl hizmet veren ve Osmanlı’nın son hafız-ı kütüplerinden İsmail Saib Sencer’in, sonradan Müslümanlığı seçen ve Türk vatandaşlığına geçen Alman asıllı Yahudi şarkiyatçı Osman Reşer’e yazdığı tebrik kartı da yer alıyor.

Ressam Fikret Mualla’nın, Fethiye’de meydana gelen deprem hakkında 15 Aralık 1957’de Paris’te kaleme aldığı ve yakın arkadaşına gönderdiği mektubu da Ata Müzayede’de.

Şair Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuzbeş Yaş” şiirinde 22 Nisan 1952’de yaptığı tashih.

BİR SÜRE DAHA SATIŞTA

Müzayedede eserleri yer alan edebiyatçıların çok önemli isimler olduğunu dile getiren Ata Müzayede Sanat Danışmanı Recep Sadri Sayıroğulları, “Anlatmaya gücümün yetmeyeceği kadar önemli isimler. Türk edebiyatının çok fazla aşığı, çok fazla takipçisi var. Onların takdirleri, benim anlatacağım önemden çok daha yüksektir. Bu eserler şu anda sanat danışmanlığını yaptığım Ata Müzaye’de de bir süre daha online satışta kalacak” dedi.

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