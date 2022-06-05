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İSTANBUL

İslam Kalkınma Bankası yıllık toplantısı sona erdi

İslam Kalkınma Bankası'nın, bu yıl "Toparlanmanın Ötesinde: Direnç ve Sürdürülebilirlik" başlığı altında Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki tatil beldesi Şarm El Şeyh'te düzenlenen yıllık toplantısı sona erdi.

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Haber Merkezi AA
İslam Kalkınma Bankası yıllık toplantısı sona erdi
İslam Kalkınma Bankası

Toplantıda İKB üyesi ülkelerden bakanlar, İslami finans kuruluşlarından temsilciler, özel sektör yöneticileri ve uzmanlar, gündemdeki konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de toplantıya katılarak Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, Endonezya Cumhuriyeti Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Birleşik Arap Emirlikleri Mali İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Mohammed bin Hadi Ahmed Abdullah Al Hussaini, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al-Jadaan, Nijerya Maliye Bakanı Zainab Shamsuna Ahmed ve İKB Başkanı Muhammed Al Jasser ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

İKB Başkanı Jasser, toplantıda yaptığı açıklamada, Banka'nın 1974 yılından bu yana 11 bin proje için 162 milyar dolarlık finansman sağladığını bildirdi.

Banka'nın geçen yıl yaptığı çalışmalarla on milyonlarca insanın iyileştirilmiş sağlık tesisleri, internet, su, iş ve eğitim olanaklarına eriştiğini belirten Jasser, binlerce kilometrelik yolun da rehabilite edildiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de Banka'nın çalışmalarına ilişkin demecinde, İKB'nin özellikle gıda arzındaki problemlerin giderilmesi için çalışmalar yaptığını ve bunların yeşil yatırımlarla kendini göstereceğini belirtmişti.

Dört gün süren toplantıda, dijitalleşmeden iklim finansmanına kadar pek çok konu üst düzey yetkililer ve uzmanlar tarafından tartışıldı.

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