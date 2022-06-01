Ekonomi Ek göstergede 3 alternatif
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ek göstergede 3 alternatif

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 çalışması ile ilgili son toplantısını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptı. Edinilen bilgilere göre 3600 ile ilgili 3 alternatifli bir çalışma yapıldı.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Ek göstergede 3 alternatif
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 çalışması ile ilgili son toplantısını dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yaptı. Edinilen bilgilere göre 3600 ile ilgili 3 alternatifli bir çalışma yapıldı.

İLK ALTERNATİF 4 MESLEK

İlk alternatif, öncelikle yapılması planlanan dar kapsamlı düzenleme. Buna göre, öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilecek.

İkinci alternatif de 3600 çalışmasına yeni mesleklerin eklenmesi. Buna, 4 meslek grubunun yanı sıra diğer meslek grupları da eklendi. Yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfının da düzenlemeye eklenecek.

MAAŞLARDA YÜZDE 25 ARTIŞ

Üçüncü seçenek de memurların emeklilik göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi. 1 Ocak 2023 itibariyle emekli olan memurların göstergesi 3600’e yükseltilecek. Böylelikle memurların maaşlarında yüzde 25’e varan artış olacak.

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