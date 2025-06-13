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Isparta'da kaldırımda yürürken dengesini kaybeden kişi kayalık alana düştü

Isparta'da kaldırımda yürürken dengesini kaybeden kişi kayalık alana düştü

15:5613/06/2025, Cuma
AA
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Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Uysal'ın tedavisi sürüyor.
Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Uysal'ın tedavisi sürüyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kaldırımda yürürken dengesini kaybederek kayalık alana düşen kişi, hastaneye kaldırıldı.

lçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, liman bölgesinde yürüyüşe çıkan Yusuf Uysal (50) kaldırımda dengesini kaybederek yaklaşık 3,5 metre yükseklikten kayalık alana düştü.


İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


Sağlık ekibi tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Uysal, ambulansla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Uysal'ın tedavisi sürüyor.




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