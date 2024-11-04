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İsrail dünya düzenini tehdit ediyor

İsrail dünya düzenini tehdit ediyor

04:004/11/2024, Pazartesi
G: 4/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hakan Fidan
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail’in, Filistin’de soykırıma devam ettiğini hatırlatarak, “Bu sınırı olmayan saldırı, uluslararası düzeni de tehdit ediyor. İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirlerin uygulanması gerekir. Biz de İsrail'e silah ambargosu için bir girişim başlattık" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası sistemin şu anda eşitsizliklere ve adaletsizliklere etkili şekilde yanıt veremediğinin altını çizdi. Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda konuşan Fidan, “Uluslararası sistem, Orta Doğu'da devam eden insani felaketi durduramadı” dedi. İsrail’in halen Filistin halkına karşı soykırım suçlarına devam ettiğini kaydeden Fidan, “Bu sınırı olmayan saldırı, daha geniş anlamda bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni de tehdit ediyor. İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirlerin uygulanması gerekir. Bizler de İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunan bir girişim başlattık" ifadelerini kullandı.


Bakan Fidan, konferans kapsamında Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile bir araya geldi.

BMGK’DE REFORM KRİTİK ÖNEMDE

Fidan, BM'yi yüzyılın karmaşık sorunlarıyla yüzleşmeye uygun hale getirme çabalarının sürdürülmesi gerektiğini belirterek, BMGK reformunun bu anlamda kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.




#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanlığı
#israil
#orta doğu
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