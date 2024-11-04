İsrail dünya düzenini tehdit ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası sistemin şu anda eşitsizliklere ve adaletsizliklere etkili şekilde yanıt veremediğinin altını çizdi. Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda konuşan Fidan, “Uluslararası sistem, Orta Doğu'da devam eden insani felaketi durduramadı” dedi. İsrail’in halen Filistin halkına karşı soykırım suçlarına devam ettiğini kaydeden Fidan, “Bu sınırı olmayan saldırı, daha geniş anlamda bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni de tehdit ediyor. İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirlerin uygulanması gerekir. Bizler de İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunan bir girişim başlattık" ifadelerini kullandı.