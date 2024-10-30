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Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile bir araya geldi: İki ülke arasında iş birliği ele alındı

Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile bir araya geldi: İki ülke arasında iş birliği ele alındı

13:3230/10/2024, Çarşamba
AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği İngiltere'de Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya geldi. Bakan Fidan'ın İngiltere ziyareti, ikili formatta gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olma özelliği taşıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Londra'da bir araya geldi.


Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.


Paylaşımda, Fidan ve Lammy'nin Londra'da bir araya geldiği kaydedildi.

Serbest Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi, enerji ve ulaştırma alanlarında yeni iş birliği imkanlarının araştırılması da gündemdeydi.


Görüşmede savunma sanayii alanındaki potansiyel adımları da ele alındı.


Ayrıca terörle mücadelede iş birliğinin önemi vurgulandı. Bölgesel konuların da görüşüldüğü toplantıda, Gazze’deki insani krizin çözümüne yönelik Türkiye’nin çabaları da ortaya konuldu.



#Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
#görüşme
#İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy

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