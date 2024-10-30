Bakan Fidan İngiliz mevkidaşı Lammy ile bir araya geldi: İki ülke arasında iş birliği ele alındı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kuzey Makedonyalı mevkidaşı Besar Durmisi ile görüştü. Bolat, görüşmeye ilişkin "Firmalarımızın önemli yatırımcı gruplar arasında yer aldığı ve en büyük 7'nci ticaret ortağı olduğumuz Kuzey Makedonya ile ikili ticaret hacmimizi artırmaya ve başta savunma sanayisi olmak üzere işbirliği alanlarımızı güçlendirmeye büyük bir önem veriyoruz" dedi.