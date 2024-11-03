Bakan Fidan'dan Cibuti'de önemli açıklamalar: Afrika Birliği'yle ortaklığımız genişliyor

Uluslararası sistemin dünyanın büyük bir bölümü için barış, istikrar ve adalet sağlayamadığını bildiren Fidan,

“Uluslararası sistem, Orta Doğu'daki insani felaketi durdurmakta başarısız olmuştur. İsrail, Filistin halkına yönelik soykırım suçlarını sürdürmektedir. Bu sınırsız saldırganlık, bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni tehdit etmektedir. İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirler alınmalıdır. BM'de, İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunan bir girişim başlattık. Filistin davasını desteklemede ve İsrail'i durdurmada Afrika'nın önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Filistinlilerin yanında olan Afrika ülkelerine minnettarız. Dünya sisteminde önemli bir ses olan Afrika'nın, Filistin için çaba göstereceğinden eminiz”