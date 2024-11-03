Bakan Fidan'dan Cibuti'de önemli açıklamalar: Afrika Birliği'yle ortaklığımız genişliyor
10:353/11/2024, Pazar
G: 3/11/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak için gittiği Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı açılış konuşmasında, " “Amacımız, Afrika Birliği'yle ortaklığımızı genişletmek ve derinleştirmektir. Her gün Afrika ile ticaretimizi artırıyoruz. Ticaret hacmimiz 2023 sonu itibariyle 35 milyar doları aşmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın toplam tutarı 7 milyar doların üzerindedir" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti’de Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nda konuştu.
Türkiye'nin 2008 yılından bu yana Afrika Birliği'nin stratejik ortağı olduğunu aktaran Fidan,
“Tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yapılandırılmış, sistematik ve o ülkeye özel bir yaklaşımla ikili olarak geliştirdik. Ayrıca, Afrika Birliği çerçevesinde çok taraflı ilişkilerimizi güçlendirdik. Afrika'nın istikrarına en üst düzeyde önem veriyor ve güvenlik endişelerini ciddiye alıyoruz”
ifadelerini kullandı.
“Türkiye, terörizmle mücadeleye tam destek vermekte”
Sudan'da devam eden çatışmaların 2. yılına yaklaşırken ülke için yıkıcı sonuçlar doğurduğunu söyleyen Fidan, “Sudan'ın, uluslararası toplumun dikkatinden kaçmasına izin vermemeli, acil ateşkes ve kalıcı bir çözüm için birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye, terörizmle mücadeleye tam destek vermekte, Kıta genelinde istikrarı güçlendirmeyi, kapasite ve güven inşa etmeyi amaçlayan yerel ve bölgesel girişimlere desteğini sürdürmektedir” dedi.
“Ticaret hacmimiz 2023 yılında 35 milyar doları aşmıştır”
Türkiye'nin Afrika Kıtası'nda siyasi, güvenlik, ekonomik, sosyal ve insani imkanlarıyla büyük yatırımlar yapmaya devam ettiğini vurgulayan Fidan,
“Güvenlik ile kalkınma arasında güçlü bir bağ vardır. Türkiye, Kıta'yla ticari ve ekonomik ortaklığını geliştirmede kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım benimsemektedir. Afrika'yla ticaretimizi her geçen gün artırıyoruz. Ticaret hacmimiz 2023 yılında 35 milyar doları aşmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın değeri 7 milyar Dolar'ın üzerindedir”
diye konuştu.
Bakan Fidan, Afrika'yla ortaklığın belkemiği olarak ifade ettiği halklar arası ilişkilerin de geliştirilmesine özel önem verdiklerini belirterek,
“31 Afrika ülkesine 50'den fazla ziyarette bulunan Sayın Cumhurbaşkanımız, Afrika'yı en fazla ziyaret eden liderlerden biridir. Afrika genelinde 44 Büyükelçiliğimiz faaliyet göstermektedir. Ankara'da ise 38 Afrika ülkesinin Büyükelçiliklerine ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyoruz”
dedi.
“Tüm kuruluşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz”
Afrika ülkelerine yönelik yaklaşımlarının Afrika Birliği'nin kuruluş ilkeleriyle ve 2063 Gündemi'yle uyum içinde olduğunu kaydeden Fidan,
“Amacımız, Afrika Birliği'yle ortaklığımızı genişletmek ve derinleştirmektir. 2021'de düzenlenen üçüncü Zirve'de kabul edilen Ortak Eylem Planı'nı uygulamak için ilgili tüm kuruluşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz”
diye konuştu.
Afrika'da gerçekleştirilen projelere değinen Fidan
, “Son 2 yılda Afrika'da, erken uyarı, çatışmaların önlenmesi ve yönetimi, sürdürülebilir çevre, gıda güvenliği, sağlık hizmetleri ve özel sektör gelişimi gibi alanlarda ulusal kapasiteleri güçlendirmek amacıyla birçok proje gerçekleştirdik. Bugün kabul edeceğimiz Ortak Uygulama Raporu bu yoğun çalışmanın bir kanıtıdır”
ifadelerini kullandı.
“Türkiye, Afrika'nın uluslararası sistemde sesini duyurma hedefini kuvvetle desteklemektedir”
Afrika Birliği'nin G20'de daimi üye olma hedefini en başından beri desteklediklerini aktaran Fidan,
“Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 2025 yılında G20 Dönem Başkanlığını üstlenmesi, Kıta'nın önceliklerinin küresel gündeme taşınması için büyük bir fırsat olacaktır. Türkiye, Afrika'nın uluslararası sistemde hak ettiği yeri elde etme ve sesini duyurma hedefini kuvvetle desteklemektedir. Maalesef, uluslararası sistem mevcut eşitsizliklere ve adaletsizliklere etkin şekilde yanıt verememekte, çatışmaları ve savaşları önleyememektedir. Bu durum, büyük bir meşruiyet sorununa ve güvensizliğe yol açmaktadır” ş
eklinde konuştu.
“İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunan bir girişim başlattık”
Uluslararası sistemin dünyanın büyük bir bölümü için barış, istikrar ve adalet sağlayamadığını bildiren Fidan,
“Uluslararası sistem, Orta Doğu'daki insani felaketi durdurmakta başarısız olmuştur. İsrail, Filistin halkına yönelik soykırım suçlarını sürdürmektedir. Bu sınırsız saldırganlık, bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni tehdit etmektedir. İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirler alınmalıdır. BM'de, İsrail'e karşı silah ambargosu çağrısında bulunan bir girişim başlattık. Filistin davasını desteklemede ve İsrail'i durdurmada Afrika'nın önemli bir rol oynayabileceğine inanıyoruz. Filistinlilerin yanında olan Afrika ülkelerine minnettarız. Dünya sisteminde önemli bir ses olan Afrika'nın, Filistin için çaba göstereceğinden eminiz”
dedi.
Filistin halkının temel haklarını güvence altına almak üzere iki devletli çözüm için daha fazla çaba göstermenin vicdani yükümlülük olduğuna vurgu yapan Fidan,
“Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında Uluslararası Adalet Divanı'na başvurması, bu anlamda Afrika'dan güçlü bir mesajdır” d
iye konuştu.
“BM ile Afrika Birliği arasında iş birliğini güçlendirme çabaları önemlidir”
Birleşmiş Milletleri (BM) daha ilgili ve yüzyılın karmaşık sorunlarıyla yüzleşmeye uygun hale getirme çabalarının sürdürülmesş gerektiğini söyleyen Fidan,
“Güvenlik Konseyi reformu bu anlamda kritik öneme sahiptir. Afrika'nın, BM Güvenlik Konseyi'nde adil ve güçlendirilmiş temsiliyet taleplerini anlıyor ve saygı duyuyoruz. BM ile Afrika Birliği arasında iş birliğini güçlendirme ve bölgesel zorluklara uzun vadeli çözümler bulma çabaları da önemlidir”
ifadelerini kullandı.
Bakan Fidan Cibuti'de temaslarını sürdürüyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılmak için gittiği Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mahmud Ali Yusuf ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Cibuti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Yusuf ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Afrika Birliği (AfB) Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile bir araya geldi.
Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında AfB Komisyonu Başkanı Muhammed ile görüştüğü bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moritanya Dışişleri Bakanı Muhammed Salim Veled Merzuk ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Moritanyalı mevkidaşı Merzuk ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi.
Bakan Fidan, Cibuti'de düzenlenen Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile görüştü.
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