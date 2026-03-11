İsrail mobil oyunlar üzerinden izliyor

İsrail merkezli yazılım şirketleri tarafından geliştirilen bazı uygulamaların kullanıcıların konumundan cihaz kimliğine kadar birçok kişisel veriyi toplayarak yurt dışındaki sunuculara aktardığı belirtiliyor.

VERİ TOPLAMA

Teknik analizlere göre “RAID: Shadow Legends”, “Vikings: War of Clans”, “Slotomania”, “Bingo Blitz”, “Board Kings”, “Room and a Half”, “Room and a Half 2”, “Arcade Heaven”, “Kitchen Swipe” ve “Roadbusters” gibi bazı mobil oyunların arkasında İsrail bağlantılı şirketler bulunuyor. Bu oyunları geliştiren şirketler arasında Playtika, Plarium ve Party Poopers yer alıyor. Uzmanlara göre kullanıcılar bir mobil oyunu indirirken basit bir eğlence uygulaması yüklediklerini düşünse de arka planda çalışan yazılımlar telefonun kritik verilerine erişim sağlayabiliyor. Böylece cep telefonları farkında olunmadan birer dijital gözetim cihazına dönüşebiliyor.

ŞİRKETLERİN ARKASINDAKİ YAPI

Mobil oyun sektöründe faaliyet gösteren bu şirketlerden Playtika’nın 2010 yılında İsrail Savunma Kuvvetleri eski Genelkurmay Başkanı ve bakanlarından Amnon Lipkin-Şahak’ın oğlu Uri Şahak ile Robert Antokol tarafından kurulduğu biliniyor. “Slotomania”, “Bingo Blitz” ve “Board Kings” gibi oyunların üreticisi olan Plarium ise İsrail’in Herzliya kentinde kurulmuş olup daha sonra uluslararası bir dijital eğlence grubunun bünyesine katıldı. “Room and a Half”, “Room and a Half 2”, “Arcade Heaven”, “Kitchen Swipe” ve “Roadbusters” oyunlarını geliştiren Party Poopers şirketinin merkezinin Tel Aviv’de bulunması da dikkat çeken bir diğer unsur olarak değerlendiriliyor.

TÜRKİYE’DE BİNLERCE TELEFONA ULAŞTI

Söz konusu oyunların Türkiye’de hem iOS hem de Android uygulama mağazalarında erişilebilir olması, güvenlik uzmanlarına göre riski artırıyor. Adli Bilişim Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, mobil oyunlar üzerinden yürütülen veri toplama faaliyetlerinin klasik zararlı yazılımlara kıyasla daha sinsi bir yöntem izlediğini belirterek şu uyarıda bulundu: “Bir uygulama marketinden oyun indirdiğinizde yalnızca bir eğlence programı indiriyor gibi görünürsünüz. Ancak bu tür yazılımlar konum, mikrofon, kamera ve cihaz bilgileri gibi izinler talep ederek telefonunuzu adeta bir gözetim cihazına dönüştürebilir. Oyun kapalı olsa bile arka planda konumunuz, bağlandığınız ağlar ve cihaz kimliğiniz gibi veriler toplanarak yurtdışındaki sunuculara aktarılabilir.”

KONTROL EDİLMELİ

İsrail’in bazı mobil uygulamalar aracılığıyla veri toplayabildiğini hatırlatan Kırık, “Oyun ekranında masum bir eğlence sunulurken aslında sesiniz, fotoğraflarınız ve günlük alışkanlıklarınız kayıt altına alınabiliyor. Bu veriler yalnızca bireysel mahremiyet açısından değil, ulusal güvenlik açısından da ciddi risk oluşturuyor. Özellikle kamu görevlileri, gazeteciler ve kritik görevlerde bulunan kişiler için büyük tehlike doğurabilir” dedi.







