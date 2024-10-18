İsrail tepkisine dev destek: Cesur Yürek

Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin'de 1 yıldır süren katliama dikkat çektiği paylaşım, uluslararası çapta destek aldı. Aktürkoğlu mesajında “Şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Bunu kınamayacak kimse var mı?” diye sormuştu.

11 milyondan fazla etkileşim alan paylaşımı 34 binden fazla kişi paylaştı. 170 binin üzerinde beğeni alan paylaşıma “Soykırıma karşı konuşan bazı futbolcular kadro dışı bırakıldı. Dolayısıyla Aktürkoğlu'nun açıklaması cesurca”, “Aktürkoğlu yetenekli ama onun aynı zamanda cesur olduğunu da keşfettik” yorumları yapıldı. Aktürkoğlu'nun paylaşımı, ulusal basında da yer buldu. Portekiz'de yayın yapan A Bola ve O Jogo'nun yanı sıra Record Gazetesi de Aktürkoğlu'nu kapağına taşıdı: “Kerem Aktürkoğlu, Filistin'i sarsan savaştan kaygılı ve mutsuz. Benficalı oyuncu, sosyal medyadaki mesajlarıyla şunu soruyor: Her şey yolundaymış gibi yaşamaya devam etmek nasıl mümkün olabilir?”