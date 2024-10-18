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İsrail tepkisine dev destek: Cesur Yürek

İsrail tepkisine dev destek: Cesur Yürek

04:0018/10/2024, Cuma
G: 18/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu

Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin'de bir yılı aşkın süredir yaşanan katliama dikkati çektiği paylaşımı, uluslararası çapta destek aldı. 11 milyondan fazla etkileşim alan mesajı 34 bin kişi paylaştı. 170 binin üzerinde beğeni alan paylaşıma “Aktürkoğlu yetenekli ama onun aynı zamanda cesur olduğunu da keşfettik” yorumları yapıldı.

Benfica’da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Filistin'de 1 yıldır süren katliama dikkat çektiği paylaşım, uluslararası çapta destek aldı. Aktürkoğlu mesajında “Şu an gördüğüm, bir milletin yok edilmek üzere olması. Bunu biliyorum ve buna sessiz kalamıyorum. Bunu kınamayacak kimse var mı?” diye sormuştu.


11 milyondan fazla etkileşim alan paylaşımı 34 binden fazla kişi paylaştı. 170 binin üzerinde beğeni alan paylaşıma “Soykırıma karşı konuşan bazı futbolcular kadro dışı bırakıldı. Dolayısıyla Aktürkoğlu'nun açıklaması cesurca”, “Aktürkoğlu yetenekli ama onun aynı zamanda cesur olduğunu da keşfettik” yorumları yapıldı. Aktürkoğlu'nun paylaşımı, ulusal basında da yer buldu. Portekiz'de yayın yapan A Bola ve O Jogo'nun yanı sıra Record Gazetesi de Aktürkoğlu'nu kapağına taşıdı: “Kerem Aktürkoğlu, Filistin'i sarsan savaştan kaygılı ve mutsuz. Benficalı oyuncu, sosyal medyadaki mesajlarıyla şunu soruyor: Her şey yolundaymış gibi yaşamaya devam etmek nasıl mümkün olabilir?”


Afra Rana

Bu suça ortak olamam

Kanada Yayın Kurumu'nda (CBC) çalışan gazeteci Afra Rana kanalın İsrail katliamına suç ortaklığı yaptığını belirterek istifa etti. CBC'nin Filistinlilerin çektiği acıyı görmezden geldiğini belirten Rana, bir haber sitesine yazdığı yazıda, taraflı habercilik yapan CBC'nin Filistinlilerin çektiği acıyı görmezden geldiğini kaydetti: “CBC'nin İsrail katliamını savunmak için kullandığı dil nedeniyle dehşete düştüm. CBC'nin Orta Doğu Dil Rehberi felaket biçimde tezatlar barındırıyor. Bu endişemi kanalda dile getirmem üzerine haber merkezinden dışlandım.”




#Kerem Aktürkoğlu
#tepki
#israil

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