AB'den İsrail'e 1 ay süre veren ABD'ye tepki: Çok fazla insan ölecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım girişinin sağlanması için İsrail hükümetine 1 aylık süre verme kararının "daha fazla insanın ölmesine yol açabileceği" uyarısında bulundu.





Borrell, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi öncesi basına açıklamalarda bulundu.





ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi için İsrail'e verdiği 30 günlük sürenin mevcut koşullarda "çok fazla insanın ölmesine" yol açabileceğini söyleyen Borrell, "Gördüğümüz şey, insani krizin kronikleşmesidir" dedi.





Orta Doğu'da yaşananları "felaket" olarak nitelendiren Borrell, "18 bin çocuk yetim kaldı. Lübnan nüfusunun yüzde 20'si ülkeyi terk etmek zorunda kaldı. Sadece Lübnan'da 400 bin çocuk evlerini terk etmek zorunda kaldı.” diye konuştu.





"Tüm BM sistemi saldırıya uğruyor"

Borrell, dün İsrail ordusunun bir kez daha BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) hedef aldığını anımsatarak, "AB Konseyinin, İsrail güçlerinin UNIFIL'e yönelik saldırılarını şiddetle kınayacağını umuyorum." dedi.





Bugünkü toplantıda liderlerin, İsrail'in BM'ye yönelik saldırılarını "ciddiye almasını" umduğunu dile getiren Borrell, "BM, İsrail hükümeti tarafından her cephede saldırıya uğruyor. (BM Genel Sekreteri Antonio) Guterres, Yahudi karşıtı olarak görülüyor, UNRWA terörist bir örgüt olarak kabul ediliyor ve İsrail topraklarında faaliyet göstermesi yasaklanıyor. Tüm BM sistemi saldırıya uğruyor" değerlendirmesinde bulundu.







