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ABD'nin Suriye kararına Türkiye'den sert tepki

ABD'nin Suriye kararına Türkiye'den sert tepki

16:5912/10/2024, Cumartesi
DHA
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum halini 1 yıl daha uzatmasının sahadaki gerçeklerle bağdaşmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, ABD'nin Suriye'de ulusal acil durum haline ilişkin 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 yıl daha uzatması hakkında yazılı açıklama yaptı. Keçeli,
"ABD'nin Suriye'deki gelişmeler bağlamında ilk kez 2019 tarihinde yayınladığı 13894 sayılı Başkanlık Kararnamesi'ni 1 seneliğine uzatması, sahadaki gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Bu tür ön yargılı tasarrufların tekrarı yerine, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini önceleyen politikalarının desteklenmesi, bölgesel istikrara katkı sağlayacaktır"
denildi.

İsrailli hahamdan eli kanlı ortaklarına ‘savaş eleştirisi': Tek nedeni ABD

İsrailli Haham Yosef Mizrachi, ABD'nin kasırgalar ve felaketlerle "yok olmayı hak ettiğini" savundu. Mizrachi, "Kasırga var. Dün orada Filistin yanlısı gösteri vardı. Bugün ise Haşem orayı yok etti. Nazilerin gösteri yapmasına izin verirseniz, bir gün orası yok olur. Bu böyledir. ABD İsrail'e karşı bir karar aldı, birkaç gün sonra New Orleans sular altında kaldı." ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden Siyonist haham, "Şu anda İran’a saldırmamamızın tek nedeni Amerika. Size, ‘diplomasi, koruma, silah sağlayacağız.’ diyorlar. ‘Seçimlerin bitmesini beklemelisiniz. Her şeyi mahvedeceksiniz.’ diyorlar. ‘Savaş başlarsa Kamala’nın kazanma şansı yok.’ diyorlar." sözlerini sarf etti.

Film sahnelerini aratmayan görüntüler: Milton Kasırgası’nda dev dalgaların arasında kalan kişi helikopterle kurtarıldı

ABD, Milton Kasırgası’nın ardından kırmızı alarma geçti. Milton Kasırgası, 2024 Atlantik kasırga sezonunun en büyük fırtınalarından biri olarak Ekim ayı başlarında hızla ‘Kategori 5’ seviyesine yükseldi. Kasırga, Florida'da büyük yıkıma yol açarken, şiddetli fırtına dalgaları bölgeyi sular altında bıraktı. Longboat Key kıyılarında dalgaların arasında sürüklenen bir kişi ABD Sahil Güvenliği, tarafından kurtarıldı. Adeta film sahnelerini aratmayan görüntülerde, kurtarma ekipleri başarılı operasyonla söz konusu kişiyi helikopterle kurtardı. Milton Kasırgası, bölgeyi büyük ölçüde etkileyen en güçlü kasırgalardan biri olarak kayıtlara geçti. Florida'nın batı kıyılarına yaklaşırken güç kaybeden kasırga, yine de yüz binlerce insanı elektriksiz bıraktı ve büyük çapta maddi hasara yol açtı.


#ABD
#Suriye
#Dışişleri Bakanlığı

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