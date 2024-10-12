İsrail'in vekili PKK: İmamlara Filistin tehdidi

Terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, Rakka'daki imamlara, hutbelerde Filistin ve İsrail hakkında konuşurlarsa ‘bedelini ödeyecekleri’ tehdidinde bulundu. PKK/YPG bir yandan da sözde müfredat ile bölgedeki öğrencilere İslam düşmanlığı aşılamaya çalışıyor.
Suriye-Lübnan-Filistin ekseninde tansiyon yükselirken İsrail, ABD ve Avrupa’nın yanı sıra terör örgütü PKK’nın da desteğini alıyor. Bölücü örgüt PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG, İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımlara değinilmemesi konusunda imamları tehdit etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, örgüt Rakka'da imamlara cuma hutbesinde Filistin'i anmamaları ve İsrail hakkında konuşmamaları konusunda uyardı. Bu konulara girmeleri halinde imamlara ‘bedelinin ödetileceği’ söylenerek gözdağı verildi.
İSRAİL HAKKINDA KONUŞMAYIN
SADECE CANIMIZ KALDI
İslam düşmanı sözde müfredat
- Terör örgütü PKK/YPG yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte de hazırladıkları sözde müfredatı okullarda okutmaya çalışıyor. Hazırlanan sözde müfredatta öğrencilere militanlık aşılanıyor. Bazı kitaplarda İslam’a ve Hz. Muhammed’e hakaret ediliyor. Zerdüştlük hakkında övgüler sıralanıyor. Kürtlerin, İslamiyet’in yayılmasından zarar gördüğünden bahsediliyor. Müslümanlar, işgalci olarak tanımlanıyor. İmamlar müfredat konusunda da tehdit ediliyor. Müfredatın eleştirilmemesi, protesto eden öğrencilerin ikna edilmesi yönünde konuşmaları isteniyor. Yerel kaynaklar konuyla ilgili “Uygulamak istedikleri müfredat ile ilgili de baskı kurmaya çalışıyorlar. Biz çocuklarımızın bu müfredat ile eğitim almasını istemiyoruz. Çünkü dini değerlerimize hakaret ediliyor, çocuklarımız militanlaştırılıyor” dedi.