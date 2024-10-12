İsrail'in vekili PKK: İmamlara Filistin tehdidi

Terör örgütü PKK/YPG yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte de hazırladıkları sözde müfredatı okullarda okutmaya çalışıyor. Hazırlanan sözde müfredatta öğrencilere militanlık aşılanıyor. Bazı kitaplarda İslam’a ve Hz. Muhammed’e hakaret ediliyor. Zerdüştlük hakkında övgüler sıralanıyor. Kürtlerin, İslamiyet’in yayılmasından zarar gördüğünden bahsediliyor. Müslümanlar, işgalci olarak tanımlanıyor. İmamlar müfredat konusunda da tehdit ediliyor. Müfredatın eleştirilmemesi, protesto eden öğrencilerin ikna edilmesi yönünde konuşmaları isteniyor. Yerel kaynaklar konuyla ilgili “Uygulamak istedikleri müfredat ile ilgili de baskı kurmaya çalışıyorlar. Biz çocuklarımızın bu müfredat ile eğitim almasını istemiyoruz. Çünkü dini değerlerimize hakaret ediliyor, çocuklarımız militanlaştırılıyor” dedi.