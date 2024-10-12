Misilleme konusunda anlaşma yakın

Walla haber sitesi, Netanyahu ile Biden'ın 9 Ekim'deki telefon görüşmesinde İsrail'in İran'a olası misillemesinin ele alındığını yazdı. Adı açıklanmayan İsrailli ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, Netanyahu ile Biden arasındaki görüşmede İsrail'in İran'a olası saldırı planının niteliği ve kapsamı konusunda Washington ile Tel Aviv arasındaki fikir ayrılığının "büyük oranda giderildiği" ileri sürüldü. Fikir ayrılıkları büyük oranda giderilse de İsrail'in olası misilleme saldırı planının Washington yönetiminin istediğinden "biraz daha agresif olduğu" savunuldu. Haberde ayrıca dün akşam toplanan İsrail Güvenlik Kabinesinin, Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'a İran'a saldırının zamanlamasını belirleme yetkisini vermesinin beklendiği belirtildi.





TAHRAN'DAN BÖLGE ÜLKELERİNE UYARI İDDİASI

ABD gazetesi Wall Street Journal'da yer alan habere göre ise Tahran yönetimi, Körfez'deki Batı destekli petrol zengini Arap ülkelerini ve Ortadoğu'daki diğer Amerikan müttefiki ülkeleri, İran’a yönelik saldırılara destek vermeleri halinde saldırmakla tehdit etti. Arap yetkililere dayandırılan haberde, İran'ın tehdit ettiği ülkeler arasında ABD askerlerine ev sahipliği yapan Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar'ın da bulunduğunu vurguladı. Yetkililer, bu ülkelerin Biden yönetimine askeri altyapılarının ya da hava sahalarının ABD ya da İsrail tarafından İran'a karşı herhangi bir saldırı operasyonunda kullanılmasını istemediklerini söylediğini kaydetti. Arap yetkililer, İran'ın tehditleri muğlak olsa da, petrol zengini Körfez ülkelerinde uzun süredir Amerikan güvenlik şemsiyesiyle korunan petrol tesislerinin vurulabileceğine dair endişelere yol açtığını söyledi. Yetkililer, dünyada Amerikan askerlerinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan bölgedeki ABD askeri tesislerinin ve kuvvetlerinin de risk altında olabileceğini sözlerine eklediler.

Toshiyuki Mimaki

Nobel Barış Ödülü sahibi: Gazze 80 yıl önceki Hiroşima gibi

Norveç Nobel Komitesi tarafından 2024 Nobel Barış Ödülü, Japonya’da nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar nedeniyle Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombasından kurtulanların oluşturduğu ‘Nihon Hidankyo’ kuruluşuna verildi. Ödüle ilişkin kuruluşun eş başkanı Toshiyuki Mimaki yaptığı açıklamada, Gazze'deki çocukların durumunun 80 yıl önce ABD'nin düzenlediği Hiroşima ve Nagazaki'deki çocukların durumundan farksız olduğunu kaydetti. Mimaki, "Gazze'de çocuklar, tıpkı 80 yıl önce Japonya'da olduğu gibi kan içinde" ifadesini kullanarak, Filistin topraklarında ABD ortaklığıyla devam eden soykırıma göndermede bulundu. Mimaki, açıklamayı yaparken gözyaşlarını tutamazken, ödüle ilişkin, "Bunun olabileceğini asla düşünemezdim" dedi. "Hibakusha" olarak da bilinen Nihon Hidankyo adlı kuruluş. Hiroşima ve Nagazaki'den atom bombasından kurtulanların oluşturduğu bir taban hareketi. ABD'nin, 9 ve 12 Ağustos 1945 tarihlerinde Nagazaki ve Hiroşima'ya attığı atom bombalarında toplam 124 bin insan saldırının ilk saniyelerinde hayatını kaybetti. Sonraki yıllarda yüzbinlerce insanın da yüksek radyasyona maruz kalmaları sebebiyle hayatını kaybettiği biliniyor.  DIŞ HABERLER











