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Trump'ın İran korkusu: Suikast endişesiyle askeri uçak talep etmiş

Trump'ın İran korkusu: Suikast endişesiyle askeri uçak talep etmiş

21:0911/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
AA
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Donald Trump
Donald Trump

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminin adaylarından Donald Trump'ın İran'dan gelecek bir suikast korkusu yaşadığı ortaya çıktı. ABD basınında yer alan habere göre, Trump, "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim gezilerinde kullanılmak üzere Gizli Servis'ten 'askeri uçak ve araç' talep ettiği belirtildi. Ayrıca Trump'ın mitinglerinin yapıldığı yerlerde ilave uçuş yasakları ile Trump ve ekibi için balistik nitelikte özel cam koruyucular talep ettiği de aktarıldı. Haberde yer alan bilgilere göre ABD tarihinde, seçim kampanya döneminde askeri uçak kullanan herhangi bir adayın olmadığı belirtildi.

Terör devleti İsrail ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD'deki başkanlık yarışı adaylarından Donald Trump'ın İran tehdidi gerekçesiyle askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürüldü.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinde yer alan ve Trump'ın seçim kampanya ekibi ile ABD Gizli Servisi arasındaki yazışmalara dayanan iddia, Trump'ın "
İran'ın kendisine suikast düzenleme olasılığı
" konusundaki endişesini ortaya koydu.

Trump'a seçim gezileri için askeri uçak talep edilmiş

WP'nin haberinde, Trump'ın seçim kampanya ekibinin menajeri olan
Susie Wiles
'ın, Gizli Servis Direktörü R
onald Rowe
'a gönderdiği e-postalarda, "
Trump'ın seçim gezilerinde kullanılmak üzere askeri uçak ve araç
" talep ettiği bildirildi.

Trump'ın ekibi, "İran'ın kendisine yönelik halen bir suikast girişiminde bulunabileceği" yönünde hükümetten brifing aldıklarını ve bunun üzerine bu tehdit karşısında Gizli Servis'ten askeri uçak ve araç talebinde bulunduklarını kaydetti.

"ABD tarihinde böylesi yok"

Habere göre Cumhuriyetçi adayın kampanya ekibi, aynı kapsamda Trump'ın mitinglerinin yapıldığı yerlerde ilave uçuş yasakları ile
Trump
ve ekibi için
balistik
nitelikte özel cam koruyucular da talep etmiş.
Haberde yer alan bilgilere göre ABD tarihinde,
seçim kampanya dönemi
nde
askeri uçak
kullanan herhangi bir adayın olmadığı belirtildi.

Trump'a suikast girişimi

Eski ABD Başkanı Trump, 13 Temmuz'da
Pennsylvania
'daki miting sırasında da suikast girişimine uğramış, saldırıdan kulağından aldığı yara ile kurtulmuştu. Trump'a ateş ettiği belirtilen kişi öldürülmüştü.



#Donald Trump
#ABD
#İran
#Suikast

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