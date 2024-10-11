Trump'ın İran korkusu: Suikast endişesiyle askeri uçak talep etmiş

ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminin adaylarından Donald Trump'ın İran'dan gelecek bir suikast korkusu yaşadığı ortaya çıktı. ABD basınında yer alan habere göre, Trump, "İran tehdidi"ni gerekçe göstererek seçim gezilerinde kullanılmak üzere Gizli Servis'ten 'askeri uçak ve araç' talep ettiği belirtildi. Ayrıca Trump'ın mitinglerinin yapıldığı yerlerde ilave uçuş yasakları ile Trump ve ekibi için balistik nitelikte özel cam koruyucular talep ettiği de aktarıldı. Haberde yer alan bilgilere göre ABD tarihinde, seçim kampanya döneminde askeri uçak kullanan herhangi bir adayın olmadığı belirtildi.
Terör devleti İsrail ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD'deki başkanlık yarışı adaylarından Donald Trump'ın İran tehdidi gerekçesiyle askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürüldü.
Trump'a seçim gezileri için askeri uçak talep edilmiş
Trump'ın ekibi, "İran'ın kendisine yönelik halen bir suikast girişiminde bulunabileceği" yönünde hükümetten brifing aldıklarını ve bunun üzerine bu tehdit karşısında Gizli Servis'ten askeri uçak ve araç talebinde bulunduklarını kaydetti.