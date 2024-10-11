Trump'ın İran korkusu: Suikast endişesiyle askeri uçak talep etmiş

Terör devleti İsrail ile İran arasındaki gerilim artarken, ABD'deki başkanlık yarışı adaylarından Donald Trump'ın İran tehdidi gerekçesiyle askeri uçak ve araç talep ettiği ileri sürüldü.

Trump'ın ekibi, "İran'ın kendisine yönelik halen bir suikast girişiminde bulunabileceği" yönünde hükümetten brifing aldıklarını ve bunun üzerine bu tehdit karşısında Gizli Servis'ten askeri uçak ve araç talebinde bulunduklarını kaydetti.