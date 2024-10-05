Trump: İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurmalı

ABD başkanlık seçimlerine yaklaşık bir ay kala başkan adayları, Helene Kasırgası'nın yıkıma uğrattığı eyaletlere ziyaretler düzenleyerek oy toplama çabalarını artırdı. Donald Trump, bugün kasırganın vurduğu Georgia eyaletinde Vali Brian Kemp ile beraber yaptığı basın açıklamasında, bölge halkına desteklerini ifade ederken, Beyaz Saray yönetimine, kasırga mağdurlarına yeterli yardımı ulaştıramama konusundaki eleştirilerini yineledi. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Helene Kasırgası'nın etkili olduğu ülkenin güneydoğusundaki bazı eyaletleri birlikte ziyaret edip, afetzedelere yiyecek dağıttı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı Helene, bu yüzyılda ABD'yi vuran en ölümcül kasırgalardan biri olarak gösterilirken, yıkıma uğrattığı 6 eyalette hala yüzbinlerce kişi elektrik ve internet bağlantısından yoksun durumda.