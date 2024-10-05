Trump: İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurmalı

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in, son füze saldırısına karşılık olarak İran'ın nükleer tesislerini vurması gerektiğine inandığını söyledi.
Kuzey Carolina'daki bir kampanya etkinliğinde konuşan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı da bu konuda eleştirdi.
Biden'ın İran'a ait nükleer tesislere yönelik saldırıları desteklemediği için suçlayan Trump, vurulması gereken yerin İran'ın nükleer tesisleri olduğunu savundu.
Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına karşı olduğunu söylemişti
"İsrail'in vurması gereken yerin nükleer tesisler olduğunu" belirten Trump, "en büyük riskin İran'ın nükleer silahları olduğunu" dile getirdi.
Çarşamba günü Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına karşı olduğunu ifade etmişti.
"İsraillilerle ne yapacaklarını tartışacağız" diyen Biden, tüm G7 üyelerinin İsrail'in "karşılık verme hakkı olduğu, ancak orantılı bir şekilde karşılık vermeleri gerektiği konusunda hemfikir olduğunu" da sözlerine ekledi.