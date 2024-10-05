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Trump: İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurmalı

Trump: İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurmalı

Zeynep Karçığa
15:015/10/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump
Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in, son füze saldırısına karşılık olarak İran'ın nükleer tesislerini vurması gerektiğine inandığını söyledi.


Kuzey Carolina'daki bir kampanya etkinliğinde konuşan Trump, ABD Başkanı Joe Biden'ı da bu konuda eleştirdi.


Biden'ın İran'a ait nükleer tesislere yönelik saldırıları desteklemediği için suçlayan Trump, vurulması gereken yerin İran'ın nükleer tesisleri olduğunu savundu.


Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına karşı olduğunu söylemişti

"İsrail'in vurması gereken yerin nükleer tesisler olduğunu" belirten Trump, "en büyük riskin İran'ın nükleer silahları olduğunu" dile getirdi.


Çarşamba günü Biden, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına karşı olduğunu ifade etmişti.


"İsraillilerle ne yapacaklarını tartışacağız" diyen Biden, tüm G7 üyelerinin İsrail'in "karşılık verme hakkı olduğu, ancak orantılı bir şekilde karşılık vermeleri gerektiği konusunda hemfikir olduğunu" da sözlerine ekledi.


ABD'yi Helene vurdu: Başkanlık yarışındaki liderler oy toplama çabasına girdi

ABD başkanlık seçimlerine yaklaşık bir ay kala başkan adayları, Helene Kasırgası'nın yıkıma uğrattığı eyaletlere ziyaretler düzenleyerek oy toplama çabalarını artırdı. Donald Trump, bugün kasırganın vurduğu Georgia eyaletinde Vali Brian Kemp ile beraber yaptığı basın açıklamasında, bölge halkına desteklerini ifade ederken, Beyaz Saray yönetimine, kasırga mağdurlarına yeterli yardımı ulaştıramama konusundaki eleştirilerini yineledi. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise Helene Kasırgası'nın etkili olduğu ülkenin güneydoğusundaki bazı eyaletleri birlikte ziyaret edip, afetzedelere yiyecek dağıttı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 200'ü aştığı Helene, bu yüzyılda ABD'yi vuran en ölümcül kasırgalardan biri olarak gösterilirken, yıkıma uğrattığı 6 eyalette hala yüzbinlerce kişi elektrik ve internet bağlantısından yoksun durumda.

#Donald Trump
#Joe Biden
#ABD

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