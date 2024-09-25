Trump suikastinin raporu yayımlandı: 22 saniye detayı

ABD Senatosu, Temmuz ayında eski Başkan Donald Trump'a yönelik düzenlenen suikast girişimiyle ilgili rapor yayınladı. Raporda, Gizli Servis'in yaptığı hataların, önceden öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu, bu hataların da suikast girişimine doğrudan yol açtığını tespit etti.
ABD Senatosu İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi tarafından yayımlanan raporda, Pensilvanya eyaletinde Trump'a yönelik gerçekleşen suikast girişimi kapsamlı bir şekilde incelendi.
- Rapor, suikast girişimi sırasında güvenlik güçlerinin "planlama, iletişim, güvenlik tedbirleri ve kaynakların uygun dağıtımı" konusunda ciddi eksiklikler ve hatalar yaptığını ortaya koydu.
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21 Eylül’de yayımlanan bir diğer raporda, Trump’a yönelik temmuz ayındaki suikast girişimi öncesinde hem federal hem de yerel kolluk kuvvetleri arasında ciddi hatalar olduğu tespit edilmişti. Raporda, yerel güvenlik birimleriyle yaşanan iletişim sorunlarının, Gizli Servis’in etkili bir şekilde görev yapmasını engellediği belirtilmişti.
Trump’a yönelik suikast girişimi
Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde yaptığı bir miting sırasında suikast girişimine maruz kalmıştı. Mitingde silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu olayı bir suikast girişimi olarak tanımlamış ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı. Crooks, olay yerinde güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.
Bu olayın ardından ABD Gizli Servisi, eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Özellikle, o dönemde Gizli Servis Direktörü olarak görev yapan Kimberly Cheatle, ağır eleştiriler sonrası 23 Temmuz’da istifa etmişti. Cheatle’ın yerine vekil direktör olarak atanan Roland Rowe ise 30 Temmuz’da Senato komitesine verdiği ifadede, Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunan çatının neden güvenli hale getirilmediğini açıklayamayacağını belirtmişti.