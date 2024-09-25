Trump suikastinin raporu yayımlandı: 22 saniye detayı

Bu hatalar, olayların önceden tahmin edilebilir ve engellenebilir olduğu, ancak bu önlemlerin alınmaması sonucunda suikast girişiminin gerçekleştiği şeklinde değerlendirildi. Raporda ayrıca, Gizli Servis ve diğer güvenlik birimleri arasında

net bir emir-komuta zincirinin bulunmadığı