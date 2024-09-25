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Trump suikastinin raporu yayımlandı: 22 saniye detayı

Trump suikastinin raporu yayımlandı: 22 saniye detayı

Seren Som
17:5025/09/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitingde kürsüden hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.
Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitingde kürsüden hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

ABD Senatosu, Temmuz ayında eski Başkan Donald Trump'a yönelik düzenlenen suikast girişimiyle ilgili rapor yayınladı. Raporda, Gizli Servis'in yaptığı hataların, önceden öngörülebilir ve önlenebilir olduğunu, bu hataların da suikast girişimine doğrudan yol açtığını tespit etti.

ABD Senatosu İç Güvenlik ve Hükümet İşleri Komitesi tarafından yayımlanan raporda, Pensilvanya eyaletinde Trump'a yönelik gerçekleşen suikast girişimi kapsamlı bir şekilde incelendi.

  • Rapor, suikast girişimi sırasında güvenlik güçlerinin "planlama, iletişim, güvenlik tedbirleri ve kaynakların uygun dağıtımı" konusunda ciddi eksiklikler ve hatalar yaptığını ortaya koydu.

Net bir emir-komuta zinciri yok

Bu hatalar, olayların önceden tahmin edilebilir ve engellenebilir olduğu, ancak bu önlemlerin alınmaması sonucunda suikast girişiminin gerçekleştiği şeklinde değerlendirildi. Raporda ayrıca, Gizli Servis ve diğer güvenlik birimleri arasında
net bir emir-komuta zincirinin bulunmadığı
ve bu iletişim kopukluklarının olayın sonuçlarına doğrudan etki ettiği vurgulandı.

Bir şüpheli olduğuna dair ihbar alındı ama...

Suikast girişiminde bulunan
'un Trump’a ateş ettiği binanın, güvenlik planına dahil edilmediği ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmadığı kaydedildi.
Ayrıca, suikast girişiminden yaklaşık iki dakika önce, Gizli Servis’in binanın çatısında bir şüpheli olduğuna dair bir ihbar aldığı, ancak bu ihbarın güvenlik güçlerine zamanında iletilmediği belirtildi.

Polis 22 saniye önce fark etti

Crooks'un ateş açmasından 22 saniye önce,
yerel bir polis memurunun telsiz aracılığıyla aynı binanın çatısında silahlı bir kişi olduğunu bildirdiği
, fakat bu bilginin de Gizli Servis yetkililerine ulaştırılamadığı ifade edildi.
Thomas Matthew Crooks
21 Eylül’de yayımlanan bir diğer raporda, Trump’a yönelik temmuz ayındaki suikast girişimi öncesinde hem federal hem de yerel kolluk kuvvetleri arasında ciddi hatalar olduğu tespit edilmişti. Raporda, yerel güvenlik birimleriyle yaşanan iletişim sorunlarının, Gizli Servis’in etkili bir şekilde görev yapmasını engellediği belirtilmişti.

Trump’a yönelik suikast girişimi

Donald Trump, 13 Temmuz’da Pensilvanya'nın Butler bölgesinde yaptığı bir miting sırasında suikast girişimine maruz kalmıştı. Mitingde silahlı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, saldırıyı gerçekleştiren kişinin etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bu olayı bir suikast girişimi olarak tanımlamış ve saldırıyı gerçekleştiren kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı. Crooks, olay yerinde güvenlik güçleri tarafından öldürülmüştü.

Bu olayın ardından ABD Gizli Servisi, eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Özellikle, o dönemde Gizli Servis Direktörü olarak görev yapan Kimberly Cheatle, ağır eleştiriler sonrası 23 Temmuz’da istifa etmişti. Cheatle’ın yerine vekil direktör olarak atanan Roland Rowe ise 30 Temmuz’da Senato komitesine verdiği ifadede, Trump’a yönelik suikast girişiminde bulunan çatının neden güvenli hale getirilmediğini açıklayamayacağını belirtmişti.



#Donald Trump
#ABD
#Suikast

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