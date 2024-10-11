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Kamala Harris'ten 'İran'ı vururuz' mesajı: Nükleer silahlarınıza asla izin vermem

Kamala Harris'ten 'İran'ı vururuz' mesajı: Nükleer silahlarınıza asla izin vermem

Hüseyin Berk
23:0311/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris

ABD Başkan Adayı Kamala Harris, İran'ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimini 'istikrar bozucu ve tehlikeli bir güç' olarak niteleyen Harris, "Diplomasi benim tercih ettiğim yoldur ancak tüm seçenekler masada. Nükleer silahlarınıza asla izin vermem." diyerek "İran'ı vururuz" mesajı verdi.

İran, 1 Ekim Salı günü akşam saatlerinde terör devleti İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlatmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, füze saldırısının "büyük bir hata" olduğunu ve İran'ın "bunun bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti.

Netanyahu'nun bu açıklaması, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceği şeklinde yorumlanmıştı.

Kamala Harris'ten 'İran'ı vururuz' mesajı: Nükleer silahlarınıza asla izin vermem

Tüm bunların gölgesinde Washington cephesinden krizi perçinleyecek bir açıklama yapıldı.

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris, İran'ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu.

CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy'un aktardığına göre; Tahran yönetimini 'istikrar bozucu ve tehlikeli bir güç' olarak niteleyen Harris,
"Diplomasi benim tercih ettiğim yoldur ancak tüm seçenekler masada. Nükleer silahlarınıza asla izin vermem
" diyerek
"İran'ı vururuz
" mesajı verdi.

"İran'a karşı gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğim"

Sözlerinin bir bölümünde rakibi Trump'ın başkanlık dönemini hedef alan Harris,
"Trump, İran'a bir güç uygulamadı. İran, ABD üslerine saldırdı ve Trump hiçbir şey yapmadı. Ben başkan olarak ABD güçlerini İran'dan savunmak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyeceğim."
dedi.


#Kamala Harris
#ABD
#İran
#Nükleer

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