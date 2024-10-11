ABD Başkan Adayı Kamala Harris, İran'ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu. Tahran yönetimini 'istikrar bozucu ve tehlikeli bir güç' olarak niteleyen Harris, "Diplomasi benim tercih ettiğim yoldur ancak tüm seçenekler masada. Nükleer silahlarınıza asla izin vermem." diyerek "İran'ı vururuz" mesajı verdi.
İran, 1 Ekim Salı günü akşam saatlerinde terör devleti İsrail'e yaklaşık 180 balistik füze fırlatmıştı. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın ulusal güvenliğini hedef alan İsrail'e füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.
Saldırının, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, füze saldırısının "büyük bir hata" olduğunu ve İran'ın "bunun bedelini ödeyeceğini" ifade etmişti.
Netanyahu'nun bu açıklaması, İran'ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirebileceği şeklinde yorumlanmıştı.
Kamala Harris'ten 'İran'ı vururuz' mesajı: Nükleer silahlarınıza asla izin vermem
Tüm bunların gölgesinde Washington cephesinden krizi perçinleyecek bir açıklama yapıldı.
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris, İran'ı hedef alan sert açıklamalarda bulundu.