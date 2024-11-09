İsrail'e dur de PKK'ya desteği bitir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı seçildikten hemen sonra arayıp tebrik ettiği Trump’a ilk mesajlarını verdi. İsrail’e “Dur” denilmesini isteyen Erdoğan, Biden yönetiminin ısrarla silah, para ve askeri eğitim verdiği terör örgütü PYD/PKK’ya desteğin de kesilmesini istedi. Trump’tan bir diğer beklenti Washington’ın Ukrayna’daki savaşın sona ermesi için çaba sarf etmesi oldu. Macaristan dönüşü gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan, Trump ile görüşmesi ve yeni dönemde Türk-Amerikan ilişkileri için şu değerlen-dirmeyi yaptı.
Merve Başkurt
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan,
"Trump'ın İsrail tarafından başlatılan bu çatışmaları sonlandırma vaatleri var biliyorsunuz. Biz o vaadin yerine getirilmesini ve İsrail'e '
Dur
' denilmesini isteriz”
dedi. Erdoğan, Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. ABD başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazandığı anımsatılarak, "
Siz Sayın Trump ile görüştünüz ve kendisini tebrik ettiniz. Sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz, seçim sonucu Türk-Amerikan ilişkilerine nasıl yansıyacak?
" sorusu üzerine Erdoğan, bu seçimin Amerika Birleşik Devletleri'ne, bölgeye ve dünyaya hayırlı olmasını diledi.
MODEL ORTAKLIĞIMIZ TARTIŞILMAZ
MODEL ORTAKLIĞIMIZ TARTIŞILMAZ
Trump ile yaptığı telefon görüşmesine de değinen
Erdoğan
, şunları kaydetti
: "Sayın Trump ile samimi bir görüşme yaptık. O esnada aile yemeğindeydiler. Elon Musk ve Musk'ın çocuğu yanındaydı ve kendileriyle görüşmemizi bu şekilde yaptık. Seçim sürecini ve Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliğini ele aldık. Bundan sonraki sürece yönelik Türkiye ile ilgili de güzel ifadeleri oldu. Kendisini ülkemize davet ettik. Temenni ederim ki davetimize de icabet eder ve böylece Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki iş birliğini geçmiş dönemden farklı bir şekilde güçlendiririz. Çünkü ABD ile aramızda F-35 konusu bulunuyor. S-400 ile ilgili bir süreç var. F-35 konusu ile ilgili Trump'ın başkanlığı döneminde Türkiye'den bahsederken 'Parayı verdiler buna rağmen siz hala uçakları vermiyorsunuz?' beyanları bulunuyor. Yeni dönemde bu meseleleri bakalım nasıl bir zemine oturtacağız ve yolumuza nasıl devam edeceğiz? Zaman zaman fikir ayrılıkları yaşansa da Türkiye ve ABD'nin model ortaklığı tartışılmaz."
PKK’YA VERİLEN DESTEK GÜNDEME GELECEK
PKK’YA VERİLEN DESTEK GÜNDEME GELECEK
Amerikan seçimlerinin bu açıdan Orta Doğu'ya etkileri nasıl olacak?" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi: "Yeni dönemde Donald Trump ile görüşmelerimizi devam ettirerek Orta Doğu'daki gelişmeleri nasıl şekillendireceğimizi, bundan önce olduğu gibi telefon diplomasisiyle gelişmelere göre ele alacağız. Örneğin Suriye'den Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin çekilmesi konusunu değerlendireceğiz. PKK/PYD/YPG terör örgütüne verdikleri desteği sonlandırmalarını nasıl olacak? Bunları bizzat telefonla kendisiyle de irtibat kurmak suretiyle görüşerek, konuşarak, belli bir zemine oturtacağımıza inanıyorum. Zira bundan önceki dönemde bizim Sayın Trump ile iletişim kurmakta hiçbir zorluk yaşamadık. 24 saatte irtibatımızı kuruyor ve buna göre de telefon diplomasisiyle netice almaya gayret ediyorduk. Bu dönemde ben bu yönde herhangi bir sıkıntımızın olacağına ihtimal vermiyorum. Trump'ın İsrail tarafından başlatılan bu çatışmaları sonlandırma vaatleri var biliyorsunuz. Biz o vaadin yerine getirilmesini ve İsrail'e 'dur' denilmesini isteriz. Temenni ederiz, Sayın Trump'ın ikinci döneminde bölgede kalıcı barışın ve huzurun sağlandığı bir dönem inşa edilir. Biz barıştan ve huzurdan yanayız.
ESKİ POLİTİKALARIN BIRAKILMASI ŞART
ESKİ POLİTİKALARIN BIRAKILMASI ŞART
İsrail-Filistin meselesinde kalıcı çözümün ortaya konmamasının şiddet sarmalını doğurduğunu ve bölgenin o döngüden kurtulamadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Biden dönemindeki politikaların devam ettirilmesi bölgede çözümsüzlüğü derinleştirir ve çatışmayı yayar. Bunu asla istemeyiz. Filistin ve Lübnan topraklarındaki İsrail saldırganlığını durdurmak için Sayın Trump'ın İsrail'e sağlanan silah desteğini kesmesinin iyi bir başlangıç olabileceğini söyleyebilirim. . İsrail'in yayılmacı hedeflerini destekleyecek her adım, bölgedeki gerilimi artırabilir ve çatışma alanlarını genişletebilir.
Trump'ın ABD başkanlığı, Orta Doğu'daki siyasi ve askeri dengeleri ciddi biçimde etkileyecektir."
TDT İÇİN ORTAK ORDU GÜNDEMDE YOK
TDT İÇİN ORTAK ORDU GÜNDEMDE YOK
- Türk Devletleri Teşkilatı’nın (TDT) zirvesinde imzalanan sivil koruma mekanizması anlaşmasının, ileride teşkilatın ortak bir ordu kurmasının öncü adımları olup olmadığına yönelik soruya Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Bu, çok ileri bir ifade olur. Şu anda öyle bir görüntü söz konusu değil. İleride ortak bir ordu kurma gibi bir çalışma, bir gayret şu anda bulunmuyor."
Gazze’yi unutturmayacağız
Gazze’yi unutturmayacağız
İsrail, Filistin'i onlarca yıldır işgal ettiğini kaydeden Erdoğan şöyle devam etti:
“İnsanlar yıllardır açık hava hapishanelerinde yaşam mücadelesi veriyor. Bugün Gazze'de yaşananlar kelimenin tam anlamıyla soykırım. Çoğu çocuk ve kadın, masum insanlar vahşice katlediliyor. Bizim Gazze'deki mezalimi anlatma mesaimiz bitmeyecek. Her fırsatta İsrail'in zulmünü, insan hakları ve uluslararası hukuk ihlallerini dile getireceğiz. Herkes Gazze'deki katliamları, bebeklerin, annelerin çığlıklarını unutsa bile biz unutmayacak ve unutturmayacağız.
" Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çetesinin, yaptıklarının hesabını mutlaka vereceğini belirterek, "
Onların peşindeyiz ve cinayetlerinin hesabını vermeden bırakmayacağız
” dedi.
Teröristana izin yok
Teröristana izin yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede atılacak adımlara ilişkin soru üzerine, terörle mücadelede kararlılığı aynı şekilde sürdüreceklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu 30-40 kilometrelik derinlik meselesi aynen devam edecek. Şu an itibarıyla Suriye ve Irak'taki derinliklere girme, oradaki teröristleri takip etme ve terörü kaynağında kurutma mücadelemiz tavizsiz devam ediyor. Sınırlarımızın ötesinde bir '
teröristan
' kurulmasına müsaade etmeyeceğimizi sözle ifade ettiğimiz gibi, fiilen de ortaya koyuyoruz.
Terörist unsurlara bırakılabilecek en küçük boşluğun ulusal güvenliğimize yönelik büyük bir tehdit olduğunun bilincindeyiz ve boşluk bırakmadan terörle mücadelemizi sürdürüyoruz."
Garip garip iftiralar atıyorlar
Garip garip iftiralar atıyorlar
- İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 13 ayın geride bırakıldığı hatırlatılarak, "İsrail ile ticaret meselesinde son günlerde iftiraların ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir?" sorusu üzerine, "Ne yazık ki adı sanı duyulmayan veyahut şöyle kasaya, tartıya çıkarsan gramı, kilosu beş para etmeyen bazı kimseler, İsrail ile ilişkiler konusunda bize garip garip iftiralar atıyorlar” ifadesini kullandı.
ATTIKLARI ADIM YOK
ATTIKLARI ADIM YOK
Bazı siyasi partilerin hala oralardan bir şeyler beklemeye çalıştığını dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "
Şu an itibarıyla biz İsrail ile ticari ilişkileri kestik. Bundan sonraki süreçte de mümkün olduğunca biz, İsrail ile ilişkilerimizi kesmiş olarak yolumuza devam edeceğiz. Bunların elinde herhangi bir güç yok, atacakları veya attıkları adım yok ama iftiraya gelince iftira diz boyu. Biz aynı kararlılıkta yolumuza devam edeceğiz. Mısır ile dayanışma halinde, buralarla ilgili adımlarımızı kararlı bir şekilde sürdürecek ve İsrail'e bu noktada prim vermeyeceğiz.”
Makamını suiistimal eden bedelini öder
Makamını suiistimal eden bedelini öder
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "
Sınır ötesinde PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, yurt içinde terörle mücadelenin kapsamı yerel yönetimler üzerinden mi genişletilecek?” sorusuna şu şekilde yanıt verdi: "Seçim kampanyasında bir şey söylemiştik, dedik ki 'Kesinlikle hak eden makama oturur ama hak etmeyen, makamını suistimal eden, kesinlikle bedelini öder.' Yargı, başsavcı ve savcılar, bu konuda çok ciddi bir dirayet ortaya koyuyorlar. Ben bu dirayetleri sebebiyle yargıyı tebrik ediyorum. Terörle demokrasinin, terörle sivil siyasetin aynı koltukta taşınmayacağını her zaman söyledik, söylüyoruz. Seçilmiş olmak, kimseye terörle kol kola, yan yana yürüme hakkı vermez. Siyasetçinin görevi halkına, şehrine, ilçesine hizmettir, bölücü elebaşlarına hizmetçilik yapmak değildir. Milletin imkanlarının, Kandil'deki ve Avrupa'daki terör baronlarına veya bölücü örgütün şehir yapılanmasına peşkeş çekilmesine göz yummayız."
YARGIYA HAKARET EŞKIYALIK
YARGIYA HAKARET EŞKIYALIK
- Erdoğan, "Muhalefet, yargıyı görevini yaptığı için baskı altına almaya kalkmamalıdır. Hele hele savcıları tehdit etmek, hukuk insanlarını hedef göstermek ve onlara hakaret etmek tam anlamıyla eşkıyalıktır. Biz bu baskılara, bu hakaretlere boyun eğmeyiz. Siyasi nezaketimizi sonuna kadar koruruz ama tehdit siyasetine eyvallah etmeyiz”şeklinde konuştu.
Faiz de enflasyon da düşecek
Faiz de enflasyon da düşecek
Erdoğan, ekonomideki gelişmelere ilişkin soru üzerine, "
Enflasyon artık sürekli olarak inişte olacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Son 2 ay içerisinde enflasyonda bu inişleri hep beraber göreceğiz." açıklamasında bulundu. Şu an itibarıyla bu iniş emaresinin kendini gösterdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Hiç tereddüde mahal bırakmadan inşallah enflasyondaki bu düşüşü göreceğiz. Benim yaklaşım tarzımı biliyorsunuz. İnşallah faizle birlikte enflasyon da düşecek. Bundan hiç endişeniz olmasın. Benim ekonomideki mantığım bu. Bir ekonomist olarak aldığım, öğrendiğim bilgi bu.”
Kadın ve çocuklar doğrudan hedef alınıyor
Kadın ve çocuklar doğrudan hedef alınıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "
Kadınların ve çocukların Gazze'deki soykırım kadar doğrudan hedef alındığı başka bir savaş hatırlamıyoruz"
dedi. Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından Haliç Üniversitesi'nde "
Yapay Zeka ve Kadın"
temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi'nin açılışında konuştu. Erdoğan, dünyada yaşanan çatışma ve krizlerin yükünü daha çok kadınların çektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:
GAZZE’DE KADINLAR TARİH YAZIYOR
GAZZE’DE KADINLAR TARİH YAZIYOR
Hastanelerden okullara, çadırlardan yardım sıralarına, ibadethanelerden evlere kadar önüne ne gelirse en ağır silahlarla saldıran, vuran, öldüren bir cinayet şebekesiyle karşı karşıyayız. Son 13 ayda Gazze'de katledilen 50 bini aşkın masumun üçte ikisini kadın ve çocuklar oluşturuyor. Buna rağmen silahların gölgesi altında, yoklukta yaşamaya, yaşatmaya, yuvasını korumaya, çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışan kadınlar tam anlamıyla tarih yazıyor. Gazze'de bombaların, silahların altında çocuklarına, ailesine, yurtlarına, davasına kol kanat geren Gazze'nin, Filistin'in yiğit kadınları, ümmetin iftihar anıtı olarak devleşiyor.
Milyonluk eğlencelerin hesabı sorulmalı
Milyonluk eğlencelerin hesabı sorulmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bazı CHP'li belediyelerin konser harcamalarına ilişkin soru üzerine, "
CHP'nin seçim mantalitesi, mantığı her zaman böyle çalışmıştır
” değerlendirmesini yaptı. Yargının, bu süreci en hayırlı şekilde işlettiğini belirten Erdoğan, "
Üzerine üzerine gidecekler. Çünkü eğer biz bu pislikleri temizleyemezsek, şunu bilelim ki ülkemizin geleceği de pek hayra alamet olmaz. Şu anda ben yargının çok sağlam yere bastığını görüyorum. Açıklanan rakamlar basit, ufak rakamlar değil. Bu rakamlarla ilgili belgeler ortaya çıktığında bunlar ne diyecekler? Bunun hesabını vermeleri lazım
” diye konuştu.
HAR VURUP HARMAN SAVURMA ANLAYIŞI
HAR VURUP HARMAN SAVURMA ANLAYIŞI
- Bu durumun millete hizmete dönüşmesi gereken kaynakların, nasıl har vurup harman savurma anlayışıyla sağa sola saçıldığının somut bir göstergesi olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kamuya borçlarını ödemeyen belediyeler milyonluk eğlenceler tertip ediyor. Millet adına borçlar istendiğinde 'Bizi çalıştırmıyorlar.' feryatları koparan bir zihniyetle karşı karşıyayız."
CHP ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKURDUR
CHP ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKURDUR
CHP'li belediyelerde sorumluluk bilinci olmadığını dile getiren Erdoğan, "
CHP'nin yönettiği şehirlerden bir bir çöp dolu sokaklar, çamurlu çukurlu yollara ilişkin haberler geliyor. Biz zaten her fırsatta CHP'nin çöp, çamur, çukur olduğunu anlatıyoruz. Maalesef milletimiz acı bir şekilde bu sözlerimizin ne kadar haklı olduğunu görüyor
” dedi. "
CHP'li belediyeler, kamunun kaynaklarını hoyratça harcarken, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayamıyorsa bunların hesabının sorulması gerekir
" ifadesini kullanan Erdoğan, bu hesabı millet adına sormaktan çekinmeyeceklerini söyledi.
Ukrayna’daki savaşı kolaylıkla bitirebiliriz
Ukrayna’daki savaşı kolaylıkla bitirebiliriz
ABD'nin Ukrayna-Rusya meselesine yaklaşımının ne yönde değişeceği ve savaşın gidişatına dair beklentilerine yönelik soruya Erdoğan şu yanıtı verdi: "
Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde bazı Batı ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın bitirilmesi için çaba sarf etmesi, orada çözümü hızlandırır. Daha fazla silah, bomba, kaos ve çatışma bu savaşı bitirmez. Daha çok diyalog, diplomasi, mutabakat barışın kapısını aralar. Trump döneminde meseleye çözüm perspektifinden yaklaşan bir ABD yönetimi görürsek biz bu savaşı kolaylıkla bitirebiliriz."
AB’YE TAM ÜYELİK HEDEFİMİZE BAĞLIYIZ
AB’YE TAM ÜYELİK HEDEFİMİZE BAĞLIYIZ
Erdoğan, bir gazetecinin, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecine ilişkin AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in "
AB-Türkiye ortaklığının güçlenmesi ortak bölgemize fayda sağlayacaktır
" paylaşımı ve bu konuda yeni bir gelişme olup olmadığını sorması üzerine, görüşmede Von der Leyen'den henüz böyle bir tavır görmediklerini söyledi. Herkesin Türkiye'nin potansiyelinin farkında olduğunu söyleyen Erdoğan, "S
on dönemde Avrupa'nın Türkiye ile iş birliği konusundaki gayretleri de bunun göstergesi. Biz Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda tam üyelik hedefimize bağlıyız ve bununla ilgili adımlarımızı attık, atıyoruz”
diye konuştu.
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