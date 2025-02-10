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İsrailli bakan küstah teklifi yineledi: Kendi topraklarında yapsınlar

İsrailli bakan küstah teklifi yineledi: Kendi topraklarında yapsınlar

07:1610/02/2025, Pazartesi
AA
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İsrail'den bir süredir peş peşe Filistinleri sürgün açıklamaları yapılıyor
İsrail'den bir süredir peş peşe Filistinleri sürgün açıklamaları yapılıyor

İsrail Enerji Bakanı Cohen, Başbakan Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki sözlerini yineleyerek, "Filistin devleti kurulacaksa, bunu isteyenler kendi topraklarında yapsın." ifadelerini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamalarını tekrarlayarak, "Kim Filistin devleti kurmak istiyorsa, bunu kendi topraklarında yapsın." dedi.


İsrail Ordu Radyosu, Cohen'in, Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulmasına ilişkin söylemine benzer açıklamalarına yer verdi.


"Kendi topraklarında kurabilirler"


Cohen, "Kim Filistin devletinin kurulmasını istiyorsa, bunu kendi topraklarında kurabilir. Buna karşı çıkmayacağız. Geniş bir alana yayılmış Arap ülkeleri var ve buralarda Filistin devleti kurmak mümkün." ifadelerini kullandı.


İsrail Başbakanı Netanyahu, geçen günlerde, Suudi Arabistan'ın Tel Aviv ile normalleşme için Filistin devletinin kurulması şartına atıfta bulanarak,
"Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilir."
demişti.



#İsrail
#Eli Cohen
#Filistin

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