İsrailli bakan küstah teklifi yineledi: Kendi topraklarında yapsınlar

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistin devletinin Suudi Arabistan topraklarında kurulması yönündeki açıklamalarını tekrarlayarak, "Kim Filistin devleti kurmak istiyorsa, bunu kendi topraklarında yapsın." dedi.

Cohen, "Kim Filistin devletinin kurulmasını istiyorsa, bunu kendi topraklarında kurabilir. Buna karşı çıkmayacağız. Geniş bir alana yayılmış Arap ülkeleri var ve buralarda Filistin devleti kurmak mümkün." ifadelerini kullandı.