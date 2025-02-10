İşgalci İsrail Netzarim’den çekildi

İşgalci İsrail ordusuna bağlı kuvvetlerin, Gazze'nin güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Selahaddin ve El-Reşid caddelerini kesmek için oluşturduğu Netzarim Koridoru'ndan çekildiği bildirildi. 19 Ocak'ta taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşması, işgal güçlerinin esir takasının ilk aşamasında koridordan çekilmesini ön görüyordu. Gazze'den yansıyan görüntülerde, koridorda herhangi bir İsrail kuvvetinin kalmadığı ve Filistinlilerin, koridor üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü. İsrail Yayın Kurulu'na (KAN) açıklamalarda bulunan İsrail Ordu Sözcüsü de işgal güçlerinin Netzarim'den çekildiğini doğruladı. Yedioth Ahronoth gazetesinin verdiği bilgiye göre ise Gazze'nin kuzeyinde sınır hattındaki tampon bölgede konuşlanan 162. Tugay güçleri dışında İsrail ordusuna ait askeri güç kalmadı.

İsrail ordusu Gazze'de kara işgaline başlamasının ardından Kasım 2023'te Gazze'nin ortasında denize uzanan bir hattı işgal ettiğini açıklamıştı. İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 yıldır devam eden işgalinde bölgeyi kuzey-güney hattında ikiye ayıran koridorda 600 kadar yapıyı patlatarak yok etmişti. Filistinlilerin bu hat üzerinde güneye veya kuzeye geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından hedef alındığı çok sayıda görüntü sosyal medyaya yansımıştı. Haaretz gazetesinin haberine göre Gazze'de işgali yürüten İsrail askerleri, Netzarim Koridoru'nu "ölüm alanı" olarak tanımlamış, buraya yaklaşanların hedef alındığını aktarmıştı. İsrail askerleri, hedef aldıkları ve öldürdükleri 200 Filistinlinin arasında sadece 10'unun Hamas üyesi olduğu bilgisini paylaşmıştı.