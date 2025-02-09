Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
İsrail UNRWA'ya baskı kurdu: Gazzeli öğretmenlerin maaşı kesilecek

İsrail UNRWA'ya baskı kurdu: Gazzeli öğretmenlerin maaşı kesilecek

Furkan Erten
Furkan Erten
17:379/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gazze'de İsrail'in saldırılarına rağmen öğretmenler eğitime devam etmişti.
Gazze'de İsrail'in saldırılarına rağmen öğretmenler eğitime devam etmişti.

Siyonist İsrail’in Gazze’deki katliamları sırasında Mısır’a geçen Gazzeli öğretmenlere BM’den ödenen maaş iptal edilecek. UNRWA’nın az miktarda ödediği ücreti kesmesi 526 öğretmeni tek geçim kaynağından da mahrum bırakacak. UNRWA'nın bu kararında İsrail'in baskısı olduğu öğrenildi.

Gazze’de Birleşmiş Milletlere bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, İsrail’in soykırım saldırılarında Mısır’a gitti. Birçoğu yaralı, hasta veya yakınları bu durumda olan 526 öğretmen UNRWA’nın verdiği düşük miktardaki maaşla Mısır’da hayata tutunmaya çalıştı. Öğretmenler savaş sırasında uzaktan eğitimlere devam etti.

Mart ayından itibaren maaş kesilecek

BM’nin Mart ayının başından itibaren öğretmenlere maaş ödemesini keseceği öğrenildi. Bu kararın Siyonist İsrail’in baskısıyla alındığı kuvvetli ihtimalken tek gelirleri olan maaşı da yitiren aileleri daha da zor günler bekliyor.
Öğretmenlerin, UNRWA yetkilisi ile toplantı yaptıkları ve bu toplantıda Gazze'ye geri dönülmesi durumunda maaşların devam edip etmeyeceği sorulduğu; yetkilinin ise "Hayır." yanıtı verdiği öğrenildi.


#Gazze
#İsrail
#UNRWA

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ordu'da yarın 10 Şubat okullar tatil mi? Valilik paylaştı