İsrail UNRWA'ya baskı kurdu: Gazzeli öğretmenlerin maaşı kesilecek

Gazze'de İsrail'in saldırılarına rağmen öğretmenler eğitime devam etmişti.
Siyonist İsrail’in Gazze’deki katliamları sırasında Mısır’a geçen Gazzeli öğretmenlere BM’den ödenen maaş iptal edilecek. UNRWA’nın az miktarda ödediği ücreti kesmesi 526 öğretmeni tek geçim kaynağından da mahrum bırakacak. UNRWA'nın bu kararında İsrail'in baskısı olduğu öğrenildi.
Gazze’de Birleşmiş Milletlere bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, İsrail’in soykırım saldırılarında Mısır’a gitti. Birçoğu yaralı, hasta veya yakınları bu durumda olan 526 öğretmen UNRWA’nın verdiği düşük miktardaki maaşla Mısır’da hayata tutunmaya çalıştı. Öğretmenler savaş sırasında uzaktan eğitimlere devam etti.
Mart ayından itibaren maaş kesilecek
Mart ayından itibaren maaş kesilecek
BM’nin Mart ayının başından itibaren öğretmenlere maaş ödemesini keseceği öğrenildi. Bu kararın Siyonist İsrail’in baskısıyla alındığı kuvvetli ihtimalken tek gelirleri olan maaşı da yitiren aileleri daha da zor günler bekliyor.
Öğretmenlerin, UNRWA yetkilisi ile toplantı yaptıkları ve bu toplantıda Gazze'ye geri dönülmesi durumunda maaşların devam edip etmeyeceği sorulduğu; yetkilinin ise "Hayır." yanıtı verdiği öğrenildi.
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