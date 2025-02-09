İsrail UNRWA'ya baskı kurdu: Gazzeli öğretmenlerin maaşı kesilecek

BM’nin Mart ayının başından itibaren öğretmenlere maaş ödemesini keseceği öğrenildi. Bu kararın Siyonist İsrail’in baskısıyla alındığı kuvvetli ihtimalken tek gelirleri olan maaşı da yitiren aileleri daha da zor günler bekliyor.

Öğretmenlerin, UNRWA yetkilisi ile toplantı yaptıkları ve bu toplantıda Gazze'ye geri dönülmesi durumunda maaşların devam edip etmeyeceği sorulduğu; yetkilinin ise "Hayır." yanıtı verdiği öğrenildi.