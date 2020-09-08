İstanbul alarmı

Yaz tatilinin başlaması ile İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerden Anadolu’ya taşınan koronavirüs, yeniden büyükşehirlere dönüyor. Anadolu’ya ve sahil şeridine tatile giden vatandaşların dönüşe geçmesiyle birlikte büyükşehirlerde koronavirüs vakalarında gözle görülür bir artış yaşanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta en çok vakanın görüldüğü il olan Ankara’dan sonra İstanbul da alarm verdi. Kovid-19 şüphesiyle acil servislere başvuranların sayısı arttı. Yeni Şafak’ın saha kaynaklarından edindiği bilgiye göre vaka sayılarındaki bir süredir düz seyreden grafik yukarı yönlü ivme kazandı. Okulların açılacağı 21 Eylül tarihine doğru dönüşlerin artacağı, buna paralel olarak da vaka sayısının artasından endişe ediliyor.

SIRA İSTANBUL’DA MI?

Virüsün kontrolünü zorlaştıran temel nedenlerden birinin şehirlerarası transferler olduğunu belirten Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, “Uzun bir süre İstanbul merkezli vakalar gözlemledik. Hatta Kovid-19 vakalarının yüzde 60’ı İstanbul’daydı. Havalar ısındıktan sonra vatandaşlar kendi memleketine, köyüne gitti. Bu nedenle vakalar Anadolu’ya yayılmış oldu” dedi.

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ACİLLERDE ARTIŞ BAŞLADI!

Yaz aylarında İstanbul’daki Kovid-19 vakalarında ciddi azalma yaşandığını aktaran Cander, “İstanbul biraz daha rahattı, ancak dönüşler başladığından beri, biz de İstanbul’daki acil servislerde vaka artışını hissetmeye başladık. Acile başvuran hastalarda gözle görülür Kovid-19 artışı var. Yaz başında İstanbul’dan Anadolu’ya büyük bir yayılım olmuştu. Şimdi ise Anadolu’dan gelen vatandaşlar İstanbul’daki vaka sayılarını artıracak” şeklinde konuştu.

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“Ankara’da vakaların bir anda patlamasının temelinde de bu var” diyen Cander, “Virüsü dolaşım artırıyor. Ne kadar çok insanla muhattap olursanız, o kadar virüs artıyor. Yaz aylarında da Ankara bir nevi İstanbul gibi. Oradaki insanlar memleketlerine, tatil beldelerine dağıldılar sonra geri döndüler. Vaka artışları kendi kendine olacak bir şey değil, temas, gidiş - gelişler ne kadar artarsa sorun o kadar artar” ifadelerini kullandı. İstanbul’daki vakaların önlenmesi için şehre girişlerde PCR testi uygulamasının başlatılmasını öneren Cander, karantina tedbirlerinin daha müeyyideli şekilde uygulanmasını istedi.

100 vakanın 40’ını gençler oluşturuyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Son bir ayda Koronavirüs’e yakalanan 100 kişiden 40,1’i 20-40 yaş aralığındaki gençler. Zatürre gelişen hastaların da yüzde 11’i yine bu yaş grubundan” ifadelerini kullandı. Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, insanlarda Kovid-19 enfeksiyonunun ileri yaş hastalığı gibi yanlış bir ön yargının olduğunu belirterek, Kovid-19 enfeksiyonu yüzünden yoğun bakımda yatan gençlerin de olduğunu söyledi.

DAHA ÇOK DİKKAT ETMELİLER

Koronavirüs hastalık sürecinin gençlerde de ağır seyredebildiğini belirten Kayıpmaz şöyle devam etti: "Sağlık Bakanlığı’nın her gün Kovid-19 bilgilendirme sayfasında yayınlanan verilerine göre bizim yeni tanı konan vakalarımızın büyük bir kısmı 15 ile 65 yaş arasındaki kişilerden oluşuyor. Yani günlük yaşamın sosyal yaşamın içerisinde aktif olan kişilerde bu hastalık daha fazla tespit ediliyor. Özellikle 15-64 yaş arasında kişilerde yeni tanı konma oranının yüksek olduğunu biliyoruz. Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi, son bir ayda 20 ile 40 yaş arasındakiler, 100 vakanın 40’ını oluşturuyor. Bu çok önemli bir oran. Bizim şu anda yoğun bakımlarda tedavi gören genç hastalarımız var. Ayrıca ne yazık ki yaşamını kaybetmiş genç hastalarımız var. Gençlerde de Kovid-19 ağır gitme ihtimali olan bir hastalıktır. O yüzden özellikle sosyal yaşamda aktif olan gençler çok daha dikkatli olmalıdır."

Kritik dönem eylül-ekim

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, Eylül ayında yeni bir dalga beklediklerini belirterek, "İstanbul’daki vatandaşlar Anadolu’ya gittiği için oradaki vakalar arttı. Eylül - Ekim gibi Anadolu’dan İstanbul’a dönüşler başlayacak. O zaman yeniden vakaların artmasını bekliyoruz” dedi. Sosyal medya aracılığıyla çağrıda bulunan Tükek, “Eylül ayında artık bir şeyler yapmak gerekiyor. Gelin milad koyalım. 19 Ekim. Mesela. Kalabalık aktivitelerimizi erteleyelim. Okullar, üniversiteler, seyircili maçlar, açılışlar, düğünler, toplantılar vs. Vaka sayısını 100 ün altına indirelim. Bu zor değil, inanın. 19 Ekim’e kadar gerekmedikçe evden çıkmayalım. Maskelerimizi takalım, arkadaşlarımızı uyaralım. Kapalı ortamlarda bulunmayalım. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı ve kardeşlerimizi düşünelim, vaka sayısını azaltalım. Bunların var ama kaybettiklerimizin telafisi yok" dedi.