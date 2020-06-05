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Gündem İstanbul Bahçelievlerde trafikteki amca yeğen kavgası kanlı bitti
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İstanbul Bahçelievler'de trafikteki amca yeğen kavgası kanlı bitti

İstanbul Bahçelievler'de trafikteki amca yeğen kavgası kanlı bitti

Bahçelievler'de trafikte otomobil içinde tartışmaya başlayan amca yeğen kavgası kanlı bitti. Yanındaki silahı çıkaran kişi amcasını yol ortasında ayağından vurup kaçtı.

Haber Merkezi DHA
Olayın yaşandığını gören trafikteki başka bir otomobil de yardım için durup yaralı kişiye yardım etti.
Olayın yaşandığını gören trafikteki başka bir otomobil de yardım için durup yaralı kişiye yardım etti.

İstanbul'daki olay, saat 15.30 sıralarında Bahçelievler D100 karayolu Çobançeşme Kavşağı Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Amca yeğen olduğu öğrenilen iki kişi otomobil içinde yan yolda seyrederken henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga etmeye başladı. İki kişi daha sonra otomobili durdurup yol ortasında yumruk yumruğa kavga etmeye devam etti.

Kavga edenlerden yeğen yanında taşıdığı silahı çıkarıp amcasına 3 el ateş etti.Amcasını bacağından yaralayan kişi daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Olayın yaşandığını gören trafikteki başka bir otomobil de yardım için durup yaralı kişiye yardım etti. Olay yerine gelen ambulansa alınan yaralı Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Polisin amcasını ayağından vurup kaçan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

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