Gündem Bakırköyde bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu
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​İstanbul Bakırköy'de bir evde, biri çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

İstanbul Bakırköy'de bir evde biri çocuk 3 kişinin cesedi bulundu. AFAD ekiplerinin dairede yaptığı ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edildiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Bakırköy Osmaniye'de bulunan bir dairede bir çocuk 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Ölenlerin karı koca ile çocukları olduğu öğrenildi.

AFAD ekiplerinin dairede yaptığı ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edildiği belirtildi.

DHA
İhbar üzerine olay yerine gelen, polis ekiplerinin evdeki incelemesi sürüyor.

Bakırköy Kaymakamlığından olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"15 Kasım 2019 Cuma günü saat 06.45’te 155 Polis İmdat Hattına yapılan İlçemiz Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokakta şüpheli ölüm ihbarı üzerine bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, (Z.D), (B.D) ve (A.D) isimli biri çocuk 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır.

Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir.

Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır."

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