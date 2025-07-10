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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

12:2510/07/2025, Perşembe
AA
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İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı
İstanbul Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı. Teknenin, "TAHLİSİYE-9" botunca yedeklenerek Bebek sahiline emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.

İstanbul Boğazı'nda Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, içerisinde 2 kişi bulunan 5 metre boyundaki teknenin Bebek önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklendiği belirtildi.

Teknenin, "TAHLİSİYE-9" botunca yedeklenerek Bebek sahiline emniyetle yanaştırıldığı kaydedildi.



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