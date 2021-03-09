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İstanbul Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 ölü - Son dakika haberleri

İstanbul Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 ölü

İstanbul Çekmeköy’de bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Saldırganlar otomobille hızla kaçarken polisin çalışması sürüyor.

Haber Merkezi AA
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Çekmeköy'de 30 Ağustos Caddesindeki Hayvanat Bahçesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Daha sonra kavgaya dönüşen olayda, 2 kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı belirtildi.

Olayın duyulması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Durumu ağır olan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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