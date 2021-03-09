İstanbul Çekmeköy'de silahlı kavga: 2 ölü

Türkiye'nin kadınları

2021 yılında Türkiye'nin kadınları profilinde 38 milyon 820 bin 838 kadın okuma yazma biliyorken 2 bakan ve 29 kaymakam dahil, kadınlar her alanda görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde cesaret ve merhametin simgesi Diyarbakır anneleri ise unutulmamalı. Türkiye'nin kadınları her zaman ve koşulda tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyor.

