Gündem Salih Memişoğlu hoca silahlı saldırıda hayatını kaybetti
3. SAYFA

Salih Memişoğlu hoca silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Salih Memişoğlu hoca silahlı saldırıda hayatını kaybetti

İstanbul Çekmeköy'deki hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada ünlülerin hocası olarak bilinen ünlü biyoenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve O.F.Z. isimli vatandaş hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise ağır yaralandı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Salih Memişoğlu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Salih Memişoğlu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile beraberindeki arkadaşı Ö. F.Z. hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırgan M.Ö. ise aracıyla hızla olay yerinde uzaklaştı.

Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatırken Çekmeköy Kaymakamlığı ise yaşanan olay sonrası yazılı açıklama yaptı.

Salih Memişoğlu-Orhan Gencebay

Yaptığı yardım ve hayır işleri hafızalara kazındı

-Çevresinde yardımsever kişiliği ile tanınan Metafizik hocası Salih Memişoğlu, yetimler ve ihtiyaç sahipleri için çok sayıda yardım projeleri düzenlendi. Memişoğlu hoca, Oğlu Burak Memişoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği ‘Azazil 2: Büyü’ filminin gişe gelirlerini, yapımında kendisinin de öncülük ettiği Hatay’daki Dünya Şehit Çocukları Vakfı’na bağışlamıştı.

Cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınacak

Salih Memişoğlu hocanın cenaze namazı çarşamba günü saat 15:00'da Fatih Camii'nde kılınarak Kirazlı'da bulunan aile kabristanına defnedilecek.

“Şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı”

Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün 14.00 sıralarında ilçemizde Çatalmeşe Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde işyeri sahibi S.M. ile şüpheli M.Ö. isimli şahıs arasında meydana gelen olayda;

Şüpheli M.Ö. tarafından silahla açılan ateş sonucu S.M. ile Ö. F.Z. adlı şahıslar hayatını kaybetmiş, O.Ö. isimli şahıs yaralanmıştır.

Yaralı O.Ö. 112 Acil sağlık ekiplerimizce ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce olay yerinden kaçan şüpheli M. Ö. isimli şahsı yakalamaya yönelik çalışma ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Salih Memişoğlu-Burak Özdemir

Dünya çapında ismini duyurmuştu

Salih Memişoğlu 1967 Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Of'lu olan Salih Memişoğlu, dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanıydı. Metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım gibi konularda aralarında ünlü isimlerinde olduğu kişilere hizmet veriyordu.

Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştu. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların göz ardı edilmesi olduğunu savunmaktaydı.

Abone Ol Google News
Marstaki yaşamın sırrıTürkiyede olabilir

Mars'taki yaşamın sırrı
Türkiye'de olabilir

​NASA'dan bilim dünyasını şaşırtan açıklama.
TBMM onay verdi

TBMM onay verdi

​Kadına yönelik şiddetin araştırılması için komisyon kurulacak.
NATOdan Türkiye önemli bir müttefik vurgusu

Uzatmalarda<br>veda etti

Uzatmalarda
veda etti

​Nefes kesen maçta Porto deplasmanda Juventus'u eledi.

"​Bize bu partiden gidin diyorlar."

​AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama.

​Vaka sayıları yükselmeye devam ediyor.

Ankara Valiliği yeni tedbirleri açıkladı.

Hakurk ve Kandil'de 25 terörist etkisiz hale getirildi.

Koronavirüs hayatını kararttı

Koronavirüs hayatını kararttı

"Böyle bir şeyin geleceği hiç aklıma gelmezdi."

​Beş sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.