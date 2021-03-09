Salih Memişoğlu hoca silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Olay, Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi 30 Ağustos Caddesi’nde bulunan bir hayvanat bahçesinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, alacak verecek sorunu yaşayan iki grup arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada, ünlü metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile beraberindeki arkadaşı Ö. F.Z. hayatını kaybederken, O.Ö. isimli şahıs ise yaralandı. 2 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin de yaralanmasına sebep olan saldırgan M.Ö. ise aracıyla hızla olay yerinde uzaklaştı.

Polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlatırken Çekmeköy Kaymakamlığı ise yaşanan olay sonrası yazılı açıklama yaptı.

Salih Memişoğlu-Orhan Gencebay

Yaptığı yardım ve hayır işleri hafızalara kazındı

-Çevresinde yardımsever kişiliği ile tanınan Metafizik hocası Salih Memişoğlu, yetimler ve ihtiyaç sahipleri için çok sayıda yardım projeleri düzenlendi. Memişoğlu hoca, Oğlu Burak Memişoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği ‘Azazil 2: Büyü’ filminin gişe gelirlerini, yapımında kendisinin de öncülük ettiği Hatay’daki Dünya Şehit Çocukları Vakfı’na bağışlamıştı.

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Zâlim bir kâtil tarafından kör kurşunla şehid edilen Salih Memişoğlu kardeşimize Allâh-u Teâlâ'dan gani gani rahmetler niyaz eder, çocuklarına ve ailesine sabr-ı cemîl, ecri cezîl ihsan etmesini talep ederim. pic.twitter.com/zn6tkvpNXJ — Cübbeli Ahmet Hoca (@c_ahmethoca) March 9, 2021

Cenaze namazı Fatih Camii'nde kılınacak

Salih Memişoğlu hocanın cenaze namazı çarşamba günü saat 15:00'da Fatih Camii'nde kılınarak Kirazlı'da bulunan aile kabristanına defnedilecek.

“Şahsı yakalamak için çalışma başlatıldı”

Çekmeköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün 14.00 sıralarında ilçemizde Çatalmeşe Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde işyeri sahibi S.M. ile şüpheli M.Ö. isimli şahıs arasında meydana gelen olayda;

Şüpheli M.Ö. tarafından silahla açılan ateş sonucu S.M. ile Ö. F.Z. adlı şahıslar hayatını kaybetmiş, O.Ö. isimli şahıs yaralanmıştır.

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Yaralı O.Ö. 112 Acil sağlık ekiplerimizce ivedilikle hastaneye sevk edilmiştir.

İl Emniyet Müdürlüğü’nce olay yerinden kaçan şüpheli M. Ö. isimli şahsı yakalamaya yönelik çalışma ve soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Salih Memişoğlu-Burak Özdemir

Dünya çapında ismini duyurmuştu

Salih Memişoğlu 1967 Trabzon'da dünyaya geldi. Aslen Of'lu olan Salih Memişoğlu, dünya çapında bir biyoenerji ve metafizik uzmanıydı. Metafizik unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan, ruhsal bozukluklar, bayılma, bunalım gibi konularda aralarında ünlü isimlerinde olduğu kişilere hizmet veriyordu.

Biyoenerji ve metafizik alanda yurtiçi ve yurtdışında yapmış olduğu çalışmalarla dünya çapında ismini duyurmuştu. Metafizik unsurlarının da bilimin bir konusu olduğunu ve çözülemeyen pek çok rahatsızlığın altında, yanlış teşhis ve metafizik unsurların göz ardı edilmesi olduğunu savunmaktaydı.