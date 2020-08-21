İstanbul haberleri: Silah operasyonunda şaşırtan görüntüler: Çok sayıda havyan ele geçirildi
Silah operasyonunda şaşırtan görüntüler: Çok sayıda havyan ele geçirildi
İstanbul'da yasa dışı silah ticareti yapılan 2 eve polis operasyon düzenledi. Operasyonda H.Ç. isimli bir şüpheli gözaltına alındı. Eve düzenlenen operasyonda nesli tükenme tehlikesi altında olan aralarında puma, iguana, kedi ve kuşların da bulunduğu çok sayıda hayvan ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah ticareti yapan şüphelileri belirleyerek teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan organize polisi, çarşamba günü Güngören ve Silivri'deki 2 adrese operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 av tüfeği, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 şarjör, 68 mermi, 14 sürgü, açık namlu, zımpara makinesi, metal işlemleri için kullanılan lazer makinesi, çok sayıda icra yayı, icra mili ve çeşitli tabanca aparatları ele geçirildi. Operasyonda H.Ç. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.
Çeşitli cinslerde hayvanlar bulundu
Öte yandan Silivri'deki eve düzenlenen operasyonda, Kaçakçılık Mücadele Kanunu ve Nesli Tükenme Tehlikesi altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin sözleşmeye aykırı, hayvanlar ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda puma, iguana, savannah cinsi kedi, tavus kuşu, rakun, flamingo, deve kuşu, yabani kaz ve çeşitli cinslerde hayvanlar bulundu. Hayvanlar Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Gözaltına alınan şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.