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İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 307 kutu kaçak ilaç ele geçirildi.

12:03 . 4/08/2023 Cuma
DHA
Kaçak ilaçların piyasa değerinin toplam 27 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.  

Kaçak ilaçların piyasa değerinin toplam 27 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.  

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu şüpheli gördükleri yabancı uyruklu üç kişiyi takibe aldı.

Valizi yanındakine verince fark edildi

Türkiye'ye giriş yaparken şüphelilerden bir tanesinin
pasaport işlemleri sırasında sorun yaşadığını
fark eden ekipler, bu kişinin tedirgin bir şekilde valizleri yanındakilere verdiğini tespit etti. Diğer iki şüpheli ekiplerce takibe alındı. İki şüphelinin, Türkiye'ye giriş yapmak üzere yolcu salonunun çıkışına hareket etmesi üzerine ekiplerce müdahale edildi. X-ray taramasından geçirilen şüphelilere ait valizlerde yoğunluklar olduğu görüldü. Valizlerin açılması ile yapılan detaylı aramada çok sayıda tıbbi ilaçla karşılaşıldı. 
  • Ele geçirilen ilaçlar incelemeye aldığında içerisinde kanser tedavisinde kullanılan, organ yetmezliğini engellemeye yönelik olduğu belirlenen, bağımlılık yapan ve kötüye kullanma ihtimali yüksek olan, reçete olmadan temin edilemeyen ve şiddetli yan etkilere olanlar gibi farklı türde ilaçlar olduğu anlaşıldı. 

Yapılan tespitlerde ilaçların şüpheli olan 3 şüpheliye ait olduğu ve organize bir şekilde hareket ettikleri tespit edildi. Yapılan sayım neticesinde toplam 307 kutu tıbbi ilaç ele geçirilirken, ülkeye yasa dışı yollarla sokulmaya çalışılan kaçak ilaçların piyasa değerinin toplam 27 milyon Türk Lirası olduğu belirlendi.  

Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti gözaltına alındı
Sokak röportajında 'uyuşturucu satıyorum' demişti gözaltına alındı

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' ifadelerini kullanan U.A. isimli genç, polis ekiplerince gözaltına alındı. U.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, 'İllegal ne iş yapıyorsunuz' sorusuna 'Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum' diye cevap verdi. Soruyu soran kişinin 'Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum' sözlerine ise genç, 'Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil' diyerek karşılık verdi. Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı. Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe'de oturduğunu tespit etti. U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi. Uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.




#İstanbul Havalimanı
#operasyon
#kaçak ilaç
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