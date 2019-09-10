Gündem Kadıköyde 11 kişiyi bıçakla yaralayan sanığın cezası belli oldu
3. SAYFA

İstanbul Kadıköy'de 11 kişiyi bıçakla yaralayan sanığın cezası belli oldu

Kadıköy'de 11 kişiyi bıçakla yaralayan sanığın cezası belli oldu

İstanbul Kadıköy'de 11 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık toplam 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haber Merkezi AA
11 kişiye bıçakla saldırarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Ali Kardaş
11 kişiye bıçakla saldırarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Ali Kardaş

Kadıköy'de önüne çıkan 11 kişiye bıçakla saldırarak yaraladığı gerekçesiyle yargılanan Ali Kardaş, toplam 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Ali Kardaş ile avukatı katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Kardaş, olay nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

  • Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Ali Kardaş'ı 5 müştekiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği gerekçesiyle 5 kez 13 yıl olmak üzere toplam 65 yıl hapis cezasına çarptırdı.
  • Sanık Kardaş'ı 2 müştekiye yönelik "nitelikli yaralama" suçundan toplam 3 yıl 4 ay 15 gün hapse mahkum eden mahkeme heyeti, sanığın 4 müştekiye yönelik "kasten yaralama" suçunu işlediği gerekçesiyle toplam 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Mahkeme heyeti, toplamda 70 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına mahkum ettiği sanık Kardaş'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ali Kardaş'ın Ekim 2018'de Kadıköy İnönü Caddesi'ndeki bir kasaba gelerek, iş yeri sahibine amcasının oğlunun telefon numarasını sorduğu anlatılmıştı.

Kardaş'ın söz konusu numaranın kendisinde olmadığını söylemesi üzerine iş yeri sahibi Ahmet Yeten'i karın bölgesinden bıçakladığı aktarılan iddianamede, akabinde aynı iş yerinin diğer sahibi olan Mehmet Yeten'i de göğüs bölgesinden bıçakladığı kaydedilmişti.

İddianamede, sanık Kardaş'ın daha sonra söz konusu iş yerine alışverişe gelen Tuğba Ablak'ı boyun bölgesinden, cadde üzerinde elinde bıçakla yürürken tesadüf eseri yanından geçen Ali Önder'i karnından, Hayrettin Sancaktaroğlu'nu kolundan ve göğüs kısmından, Şefik Piltan'ı da karnından bıçakladığı aktarılmıştı.

Bu sırada yaralananları görerek tepki gösteren Abdullah Özel'i de bıçakla yaralayan Ali Kardaş'ın daha sonra yoldan geçmekte olan Mehmet Emin Parlak'ın kalbine doğru birden fazla kez bıçak salladığı aktarılan iddianamede, Kardaş'ın devamında Hüseyin Ertürk'e belinden, Murat Yıldız'ı 2 kez boynundan, İbrahim Yıldız'ı ise sağ uyluk kısmından yaraladığı anlatılmıştı.

REKLAM

İddianamede, 5'i hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanan toplam 11 müştekinin de Kardaş'tan şikayetçi oldukları belirtilerek, Kardaş'ın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11 müşteki için ayrı ayrı olmak üzere, toplam 99 yıldan 165 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kadıköy’de bıçaklı dehşet
GÜNDEM
Kadıköy’de bıçaklı dehşet

Kaza mı suikast mi?

Kaza mı suikast mi?

İkisi de FETÖ'ye karşı verdikleri mücadeleyle tanınıyor.
Birileri dur demeli

Birileri 'dur' demeli

​Kaza ve cinayet anı görüntüleri için yeni düzenleme şart.
Metina vuruldu

Metina vuruldu

​2 terörist daha etkisiz hale getirildi.
Aile sayısı <br>20'ye yükseldi

Aile sayısı
20'ye yükseldi

​Diyarbakır'da ailelerin oturma eylemi devam ediyor.
Devriye ortak<br>hedefler farklı

Devriye ortak
hedefler farklı

Yeni Şafak, devriye ve yansımalarının izini sürdü.
Herkes yanlış anladı

Herkes yanlış anladı

​İkinci el araç alımında 15 günlük sigorta ile ilgili net açıklama.
Tanker<br>sürücüsü serbest

Tanker
sürücüsü serbest

Emniyet müdürünün eşi kazada kurtarılamamıştı.
PKK paçavraları ile geldi iddiası yalan

PKK paçavraları ile geldi iddiası yalan

​MSB'den birleşik kara devriyesi ile ilgili iddialara net açıklama.

Hırsız bu kez<br>kapıyı çaldı

Hırsız bu kez
kapıyı çaldı

'​Evdeki eşyayı az bulunca tesisatı bile söktüler'.
Kabul etmemiz mümkün değil

Kabul etmemiz mümkün değil

Erdoğan'dan ABD'li heyete güvenli bölge mesajı.
'Ölüm şeridi'

'Ölüm şeridi'

​İstanbul'da servisler trafiği tehlikeye atıyor.
Yeni transfer cezalı

Yeni transfer cezalı

Galatasaray'da Andone, Kasımpaşa maçında yok.
Atıldığı söylenen adımlar kozmetik

Atıldığı söylenen adımlar kozmetik

​Bakan Çavuşoğlu, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Akıncı İHA <br>pist başı yapıyor

Akıncı İHA
pist başı yapıyor

​F-16 savaş uçağının tüm ekipmanlarını taşıyabiliyor.
Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Hedef 100 milyar dolarlık ticaret hacmi

Bakan Pekcan, ABD'li mevkidaşı Ross ile görüştü.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

​ABD'li komutanlar, Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.