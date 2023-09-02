İstanbul Valiliği: Kentteki asayiş olayları yüzde 7 azaldı

İstanbul Valiliği, kentteki asayiş olaylarının geçen yılın ilk 8 aylık dönemine göre yüzde 7 azaldığını bildirdi.





Oransal olarak önceki yıla göre olay sayısının yüzde 7 azaldığı vurgulanan açıklamada, asayiş olaylarında aydınlatma oranının ise geçen yıl ilk 8 aylık dönemde yüzde 91 iken bu yıl aynı dönemde yüzde 92'ye yükseldiği aktarıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde;

İstanbul’da 2022 yılının ilk 8 aylık dönemiyle, 2023 yılı ilk 8 aylık döneminde meydana gelen asayiş suçları sayıları karşılaştırıldığında;- Asayiş olayı sayısı 275.063’den 255.945’ye gerilemiştir. Oransal olarak ise önceki yıla göre olay sayısı %-7 azalmıştır.

- Asayiş olaylarında aydınlatma oranı 2022 yılının ilk 8 aylık döneminde %91 iken, 2023 yılının aynı döneminde bu oran %92’ye yükselmiştir.

Kişilere karşı işlenen suçlarda,

- Olay sayısı 91.158’den 89.832’e düşmüş olup, bu düşüşün oransal karşılığı %-1,5’tir.

- Bu suç grubunda aydınlatma oranı 2023 yılında %98 olarak gerçekleşmiştir.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda,

- 2022 yılında 73.916 olan olay sayısı 2023 yılı aynı döneminde 63.630’a düşmüştür. Bu suç grubundaki düşüşün oransal karşılığı ise % -14’tür.

- Bu suç grubunda aydınlatma oranı ise %72’den, %74’e yükselmiştir.

Evden ve otodan hırsızlık suç gruplarında ise

2022 yılı ilk 8 aylık dönemi ile 2023 yılı ilk 8 aylık dönemi karşılaştırıldığında;

· Evden hırsızlık olaylarında 22.2,

· Otodan hırsızlık olaylarında % 13 düşüş sağlanmıştır.

2023 yılı ilk 8 ayında ilimizde;

· 34.068.003 GBT sorgusu yapılmış,

· 99.593 aranan şahıs yakalanmış,

· 10.398 silah ele geçirilmiştir.







