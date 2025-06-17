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İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

İstanbul ve Kocaeli'de eş zamanlı FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

08:4317/06/2025, Salı
AA
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FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.
FETÖ'nün öğrenci yapılanmasına yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) öğrenci yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca,
FETÖ'nün güncel öğrenci yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, 11 zanlının lise ve ilköğretimde okuyan öğrencilere örgütsel programlar düzenledikleri tespit edildi.
  • Şüphelilerin, örgütle irtibatlı ve iltisaklı ailelerin çocuklarının örgüte olan aidiyetlerini, kendileriyle ilgilenen kişilere bağlılıklarını artırmak için sinema, bowling, gezi, kamp gibi organizasyonlar düzenledikleri, öğrencilerin aileleri tarafından örgüt evine ya da sorumlusuna teslim edildikleri belirlendi.
Savcılığın gözaltı kararı vermesinin ardından harekete geçen emniyet güçleri, İstanbul ve Kocaeli'nde düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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