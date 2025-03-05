İstanbul’a da şaibe soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in il başkanı seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu’nun adayı Çelik’in, Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat’a karşı kazandığı 8 Ekim 2023’teki kongreyle ilgili rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. Canpolat, “CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum” demişti. Daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023’teki kurultay hakkında “şaibe” soruşturması açmıştı.