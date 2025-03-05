Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
İstanbul’a da şaibe soruşturması

İstanbul’a da şaibe soruşturması

04:005/03/2025, Çarşamba
G: 5/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Özgür Çelik.
Özgür Çelik.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in il başkanı seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu’nun adayı Çelik’in, Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat’a karşı kazandığı 8 Ekim 2023’teki kongreyle ilgili rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. Canpolat, “CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum” demişti. Daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023’teki kurultay hakkında “şaibe” soruşturması açmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in il başkanı seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu’nun adayı Çelik’in, Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat’a karşı kazandığı 8 Ekim 2023’teki kongreyle ilgili rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. Canpolat, “CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum” demişti. Daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023’teki kurultay hakkında “şaibe” soruşturması açmıştı.



#CHP
#Soruşturma
#Siyaset
#Özgür Çelik

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2000-2008 arası SGK sigorta girişi olanlar dikkat! EYT sonrası erken emeklilik gelecek mi? Kademeli emeklilik tarihi, şartları yaş, prim, yıl tablosu...