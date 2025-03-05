İstanbul’a da şaibe soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in il başkanı seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu’nun adayı Çelik’in, Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat’a karşı kazandığı 8 Ekim 2023’teki kongreyle ilgili rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. Canpolat, “CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum” demişti. Daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023’teki kurultay hakkında “şaibe” soruşturması açmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Çelik’in il başkanı seçildiği CHP İstanbul İl Kongresi hakkında soruşturma başlattı. İmamoğlu’nun adayı Çelik’in, Kılıçdaroğlu’nun adayı Cemal Canpolat’a karşı kazandığı 8 Ekim 2023’teki kongreyle ilgili rüşvet iddiaları gündeme gelmişti. Canpolat, “CHP delegelerini, size oy vermek için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum” demişti. Daha önce de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4-5 Kasım 2023’teki kurultay hakkında “şaibe” soruşturması açmıştı.