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Berhan Şimşek'ten Özel’e kurultay çağrısı

Berhan Şimşek'ten Özel’e kurultay çağrısı

04:0027/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Berhan Şimşek
Berhan Şimşek

Eski CHP milletvekili Berhan Şimşek, 2023 kurultayına dönük şaibe iddialarına yanıt verilemediğini belirterek, kurultayın yenilenmesi gerektiğini söyledi.

KRT’de konuşan Şimşek, CHP’nin şaibe iddialarına yanıt vermediği sürece ön seçime de aday belirleme sürecine de gereken enerjiyi ayıramayacağını savundu. Kurultay’ın bir ana evvel yenilenmesini talep eden Şimşek Özgür Özel’e çağrıda bulundu. “Sayın Genel Başkan bir an önce ‘Kurultay’ kararı almalı. CHP mahkeme koridorlarında gezemez” diyen Şimşek, CHP yönetiminin şaibe iddialarından sıyrılmak için MİT’e ya da savcılığı da başvuru da bulunabileceğini anımsattı. Öte yandan Berhan Şimşek, ön seçimi erken bulduğunu belirterek, “3 yıl önce aday belirlenmez. Aday yorulur, yıpranır. Ekrem Bey’e de haksızlık olur” ifadelerini kullandı.



#siyaset
#CHP
#Özgür Özel

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