Berhan Şimşek'ten Özel’e kurultay çağrısı

KRT’de konuşan Şimşek, CHP’nin şaibe iddialarına yanıt vermediği sürece ön seçime de aday belirleme sürecine de gereken enerjiyi ayıramayacağını savundu. Kurultay’ın bir ana evvel yenilenmesini talep eden Şimşek Özgür Özel’e çağrıda bulundu. “Sayın Genel Başkan bir an önce ‘Kurultay’ kararı almalı. CHP mahkeme koridorlarında gezemez” diyen Şimşek, CHP yönetiminin şaibe iddialarından sıyrılmak için MİT’e ya da savcılığı da başvuru da bulunabileceğini anımsattı. Öte yandan Berhan Şimşek, ön seçimi erken bulduğunu belirterek, “3 yıl önce aday belirlenmez. Aday yorulur, yıpranır. Ekrem Bey’e de haksızlık olur” ifadelerini kullandı.