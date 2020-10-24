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Gündem İstanbulda akıl almaz vurgun Sahte belgelerle milyon liralık dolandırıcılık
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İstanbul'da akıl almaz vurgun: Sahte belgelerle milyon liralık dolandırıcılık

İstanbul'da devlet kurumlarının adlarını ve logolarını kullanarak sahte evrak düzenleyen, bu belgelerle taksi, servis plakası ve çeşitli kiralamalar yapan üç dolandırıcı polis operasyonuyla yakalandı. Dolandırıcıların yaklaşık 4 milyon liralık taksi plakası sattıkları, binlerce liralık daire, yalı ve tesis kiraladıkları ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Dolandırıcı çetesi çökertildi.
Dolandırıcı çetesi çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcıların devlet kurumlarının adını kullanarak, kurum adı ve logosu bulanan sahte evraklar düzenlenip Üsküdar ve Beyoğlu ilçelerinde bulunan noterlerden ruhsat çıkartarak sahte taksi plakası, sahte tahditli servis plakası elde ettiklerini belirledi. Yine aynı dolandırıcıların çeşitli mülk kiralamaları yaptığı tespit edildi.

  • Geçen çarşamba günü hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Gaziosmanpaşa ve Sultanbeyli'nde düzenlenen operasyonlarda Kaan K. (30) Sinan Ö. (38) ve Ahmet Ö. (35) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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Sahte taksi plakası satmışlar

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde dolandırıcıların 1 milyon 300 bin, 2 milyon ve 600 bin lira karşılığında 3 adet sahte taksi plakası sattıkları, 65 bin lira karşılığında servis plakası ve bir kişiden yalı, 2 lüks daire, tıp fakültesinde tesis, Sarıyer ilçesinde 3 katlı daire kiralanması için 265 bin lira aldıkları belirlendi.

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Cezaevine gönderildiler

Hazırladıkları sahte evrak ve belgelerle çok sayıda dolandırıcılık suçuna karışan şüphelilerden adliyeye sevk edilen Sinan Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Kaan K. ve Ahmet Ö. isimli şüpheliler ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

85 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına yatıracakken son anda polis yetişti
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Burdur'da kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcılar Ahmet T.'yi arayıp, kendilerini polis olarak tanıttı. Şüpheliler, Adınız terör örgütü soruşturmasında geçiyor diyerek Ahmet T.'nin bankadaki bütün parasını, verdikleri hesaba yatırmasını istedi. Telefonu bankadaki işlem bitene kadar kapatmamasını isteyen dolandırıcıların sözünü dinleyen Ahmet T., aracına binerek şehir merkezindeki banka şubesinin yolunu tuttu.
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Dolandırıcılar bir yandan da Ahmet T.'nin oğlu Kayhan T.'yi arayıp, Babanız adliyede acil adliyeye gelin diyerek, kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Babasının telefonunun sürekli meşgul olmasından şüphelenen Kayhan T., dolandırıcılar tarafından tuzağa düşürüldüğünü anlayıp, polise haber verdi. İhbar üzerine Ahmet T.'nin hesabının bulunduğu banka önüne çok sayıda ekip sevk edildi. Banka önünde tedbir alan ekipler, Ahmet T.'nin şubede olmadığını ve adına herhangi bir işlem yapılmadığını tespit etti.
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Yunus ekipleri bölgede incelemelerini sürdürürken, Ahmet T.'nin otomobili, bankanın ilerisine park edilmiş halde bulundu. Ahmet T.'nin otomobili yeni park ettiğini öğrenen ekipler, cadde üzerinde kendisini aramaya başladı. Kısa süre sonra banka önüne gelen Ahmet T.'yi durduran polis, kendilerinin gerçek polis olduklarını, telefondaki kişilerin dolandırıcı olduğu konusunda Ahmet T.'yi ikna etti. Ahmet T., polislerin dikkati sayesinde 85 bin TL'sini dolandırıcılara kaptırmaktan son anda kurtuldu. Banka şubesine gelen Kayhan T., babasını alıp eve götürdü. Polis dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.
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85 bin TL'yi dolandırıcıların hesabına yatıracakken son anda polis yetişti
Burdur'da 82 yaşındaki Ahmet T.'yi cep telefonundan arayıp, kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcılar, adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyleyip, bankadaki tüm parasını kendilerine vermesini söyledi. Dolandırıcılara inanıp, 85 bin TL'sini verilen hesaba yatırmak üzere banka şubesine giden Ahmet T.'yi, polis dolandırılmaktan son anda kurtardı.


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