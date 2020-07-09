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Gündem İstanbulda alarm Dolmabahçe önündeki şüpheli kadın ortalığı karıştırdı
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İstanbul'da alarm: Dolmabahçe önündeki şüpheli kadın ortalığı karıştırdı

Dolmabahçe’de askeri kışla önünde hareketsiz bir şekilde yatarak değişik hareketler sergileyen şüpheli bir kadın polisi alarma geçirdi. Emniyetin teyakkuza geçtiği olayda yolu kesen polisin, yönlendirme ve ikazı sonrası teslim olan kadın gözaltına aldı.

Haber Merkezi İHA
Şüpheli kadın gözaltına alındı.
Şüpheli kadın gözaltına alındı.

Olay, saat 08.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde cadde üzerindeki kaldırımda yürüyen vatandaşlar, askeri kışla önünde şüpheli bir kadının yattığını gördü.

Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı
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Dolmabahçe'de şüpheli kadın alarmı
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde şüpheli kadın paniği yaşandı. Polis kaldırımda yatan kadın nedeniyle yolu trafiğe kapatırken, çevredeki geniş güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık yarım saat sonra kadın gözaltına alınırken, yol trafiğe açıldı.


  • Kadından şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattıktan sonra kadına ayağa kalkması ve ellerini yukarı kaldırması ikazında bulundu.

Akli dengesi bozuk olduğu düşünülen kadın ise polis ikazına, “Beni otelden attılar, su, çay ve yemek vermediler, benim suçum ne” diyerek karşılık verdi.

Gözaltına alındı

Polisin ikazına direnen kadın bir süre sonra teslim oldu. Kadının üstünü aramaya lüzum görmeyen polis, şüpheli bir duruma rastlamadı. Gözaltına alınan kadın ifadesi alınmak ve işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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