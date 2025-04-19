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İstanbullular dikkat: Bazı metro durakları bugün kapatılacak

İstanbullular dikkat: Bazı metro durakları bugün kapatılacak

11:4219/04/2025, Cumartesi
AA
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Hatların ne zaman hizmete açılacağı henüz açıklanmadı.
Hatların ne zaman hizmete açılacağı henüz açıklanmadı.

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacak.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nın saat 15.00'ten itibaren ikinci duyuruya kadar işletmeye kapatılacağını bildirdi.


Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci duyuruya kadar, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'mızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'mız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."
bilgisine yer verildi.


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#Metro İstanbul
#Taksim-Kabataş füniküler hattı
#Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı
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