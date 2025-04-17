Metro İstanbul'dan Galatasaray-Bodrumspor maçı nedeniyle ek sefer duyurusu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "18 Nisan Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray-Bodrumspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.