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Metro İstanbul'dan Galatasaray-Bodrumspor maçı nedeniyle ek sefer duyurusu

Metro İstanbul'dan Galatasaray-Bodrumspor maçı nedeniyle ek sefer duyurusu

23:1117/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Metro İstanbul'dan Galatasaray-Bodrumspor maçı nedeniyle ek sefer duyurusu
Metro İstanbul'dan Galatasaray-Bodrumspor maçı nedeniyle ek sefer duyurusu

Metro İstanbul, yarın Galatasaray ile Bodrumspor arasında oynanacak maç nedeniyle 18.00-19.45 saatlerinde Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacağını duyurdu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "18 Nisan Cuma günü gerçekleşecek Galatasaray-Bodrumspor futbol karşılaşması nedeniyle M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızda 18.00-19.45 saatleri arasında Yenikapı-Hacıosman seferlerine ek olarak 7,5 dakika aralıklar ile Yenikapı-Seyrantepe arası aktarmasız seferler yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.


Duyuruda, maç sonrasında taraftar yoğunluğu bitene kadar Hacıosman-Yenikapı seferlerine ek olarak Seyrantepe istasyonundan 5 dakika aralıklarla aktarmasız Seyrantepe-Yenikapı seferleri yapılacağı bildirildi.


Vatandaşların araçlarını metro hatlarına yakın İSPARK noktalarına bırakabilecekleri güzergah görseline de duyuruda yer verildi.

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