İstanbul'da büyük takas anlaşması

İstanbul son yılların en yoğun diplomatik görüşmelerine ev sahipliği yaptı. Uluslararası gündemin en kritik konuları olan Rusya-Ukrayna Savaşı ve İran’la nükleer anlaşma İstanbul’da masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da katıldığı görüşmelerde Rusya-Ukrayna Savaşı’nda ateşkes sağlanmaya çalışıldı. Zirvede Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı 1000'er esirin takası konusunda anlaşmaya varıldı.





KALIN DA HAZIR BULUNDU

İlk olarak Türk, Amerikalı ve Ukraynalı heyetler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında İstanbul’daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Bir saat süren toplantıda, Türk heyetinde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. ABD heyetinde ülkenin Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg hazır bulundu. Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ve Savunma Bakanı Rüstem Umerov yer aldı.





UKRAYNA’NIN HEYET BAŞKANI UMEROV

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy’in başkanlık ettiği Rus heyetinde, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı İgor Kostyukov ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve yetkililer hazır bulundu. Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov’un başkanlık ettiği Ukrayna heyetinde ise Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya, Ukrayna Güvenlik Servisi Başkan Yardımcısı Oleksandr Poklad, Dış İstihbarat Servisi Başkan Yardımcısı Oleh Luhovskyi ve yetkililer yer aldı.





PUTİN ANLIK TAKİP ETTİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’daki müzakereleri takip ettiklerini belirterek, “(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, tüm bilgileri çevrim içi olarak alıyor, sürekli rapor veriliyor” dedi. Peskov, İstanbul’daki barış müzakerelerinin önemini vurgulayarak, “Doğal olarak artık tüm gözler İstanbul’daki müzakerelerin nasıl geliştiğini izliyor. Yakın zamanda doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerinin başlayacağını umuyoruz. Şimdilik söyleyecek bir şey yok, görüşmelerin başlamasını bekleyelim” diye konuştu.





UKRAYNA HEYETİ 'LİDERLER ZİRVESİ' İSTEDİ

Ukrayna heyeti toplantılar sonrası akşam basın toplantısı düzenledi. Savunma Bakanı Umerov, "Bir sonraki adımın şu olacağını düşünüyorum; Liderler düzeyinde toplantı düzenlenmeli. Ve bu bizim bir sonraki adımımız olacak" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergiy Kyslytsya ise bugünün “çok zor bir günün potansiyel olarak çok iyi bir sonucu” olduğunu belirterek, "Liderler bir araya gelebilirse çözülebilecek birçok konu var" diye konuştu. Heyetteki konuşmacılar, görüşmelerin düğümlendiği nokta olarak da ateşkes taleplerine cevap alamamaları olarak bildirdi.





Temasları sürdürmeye hazırız

İstanbul’daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile müzakere sonucundan memnun olduklarını ve temasları sürdürmeye hazır olduklarını söyledi. Medinskiy, müzakerelerde üzerinde anlaşmaya vardıkları hususlar hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti: “Önümüzdeki günlerde 1000 kişiye 1000 kişilik büyük bir esir takası yapılacak. Ukrayna tarafı, devlet başkanları düzeyinde doğrudan görüşme talep etti. Bu talebi kayda aldık. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek. Bunu makul görüyoruz."



