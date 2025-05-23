İstanbul'da 'change' otomobil çetesi çökertildi: Araçlara eksperde kusursuz raporu çıkartıp sattılar

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından motor ve şasi numaraları değiştirilen halk arasında 'Change' otomobil olarak bilinen araçları yakalamak için operasyon yapıldı. Polis tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada şüphelilerin deprem, kaza, yangın gibi sebeplerle kullanılmayacak duruma gelen hurda araçları satın aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, bu araçlarla aynı renk, marka ve modeldeki araçları çaldıkları ve hurda araçların motor ve şasi numaralarını bu araçlara geçirdikleri öğrenildi. Daha sonra hurda araçları tamir etmiş gibi yaparak satan şüphelilerin milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi.