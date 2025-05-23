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İstanbul'da 'change' otomobil çetesi çökertildi: Araçlara eksperde kusursuz raporu çıkartıp sattılar

İstanbul'da 'change' otomobil çetesi çökertildi: Araçlara eksperde kusursuz raporu çıkartıp sattılar

11:5623/05/2025, Cuma
DHA
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Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da düzenlenen "change" araç operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı, zanlıların eksperde kusursuz olduklarına dair rapor aldıkları araçların satışını noterden gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte 36 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından motor ve şasi numaraları değiştirilen halk arasında 'Change' otomobil olarak bilinen araçları yakalamak için operasyon yapıldı. Polis tarafından olayla ilgili yapılan çalışmada şüphelilerin deprem, kaza, yangın gibi sebeplerle kullanılmayacak duruma gelen hurda araçları satın aldıkları belirlendi. Şüphelilerin, bu araçlarla aynı renk, marka ve modeldeki araçları çaldıkları ve hurda araçların motor ve şasi numaralarını bu araçlara geçirdikleri öğrenildi. Daha sonra hurda araçları tamir etmiş gibi yaparak satan şüphelilerin milyonlarca liralık vurgun yaptığı belirlendi.

36 otomobil ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün operasyon düzenledi. Operasyonda örgüt lideri olduğu iddia edilen Faruk G. İle birlikte 3'ü kadın 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınlar arasında Faruk G.'nin pilotaj eğitimi gören oğlu ile üzerlerine otomobil ruhsatı çıkardığı akrabalarının da bulunduğu öğrenildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, örgütün çalarak motor ve şasi numaralarını değiştirdiği 36 otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin motor ve şasi numaralarını değiştirdikleri tamirhaneye de polis tarafından baskın yapıldı. Baskında çok sayıda çalıntı otomobil parçası ele geçirildi. Otomobiller işlemlerinin tamamlanması için Avcılar'da bir otoparka çekildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Araçlarla ilgili işlemlerin sürdüğü öğrenildi.



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